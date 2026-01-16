[헤럴드경제=문영규 기자] 서울 강남구 구룡마을에서 16일 발생한 화재사고와 관련, 윤호중 행정안전부 장관이 진압에 총력을 다하라고 관계기관에 긴급 지시했다.

윤 장관은 이날 “소방청, 경찰청, 서울시, 강남구 등 관계기관은 모든 가용인력과 장비를 총동원해 인명구조와 화재진압에 총력을 다하라”고 말했다.

또 “빈집에 사람이 있는지 확인해 인명피해가 발생하지 않도록 하라”며 “신속하고 철저한 주민대피와 화재진압 과정에 소방대원 안전사고가 발생하지 않도록 해달라”고 당부했다.

또한 “경찰은 화재 현장 주변 통제에 만전을 다하라”고 강조했다.

소방 등에 따르면 이날 오전 5시께 구룡마을 4지구에 불이 났다. 소방은 인근 야산으로 불이 번질 우려가 있다고 보고 오전 5시 10분께 대응 1단계를 발령했다.

소방당국은 화재를 완전히 진화하는 대로 정확한 화재 원인을 조사할 예정이다.

강남구청은 안전안내문자를 통해 “주변 차량은 우회하시기를 바라며 인근 주민은 안전에 유의하시기를 바란다”고 당부했다.