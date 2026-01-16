누적 1500만명 수술 환자 통증 치료 내년 국내 출시…의약처 품목허가 신청

[헤럴드경제=강문규 기자] LG화학이 통증관리 의약품에 특화된 미국 바이오 기업 ‘파시라 바이오사이언스’와 비마약성 수술용 국소마취제인 ‘엑스파렐’ 아시아 지역 독점 판매 계약을 체결했다고 16일 밝혔다. 엑스파렐은 장기지속형 약물로 기존 일반적 국소마취제보다 긴 최대 96시간 통증 완화 효과를 제공하는 것이 특징이다.

LG화학은 현재 국내 허가된 수술용 장기지속형 국소마취제가 없다는 점에서 향후 엑스파렐이 반복적 통증 치료를 최소화하고, 중독 등 부작용 위험이 큰 마약성 진통제 사용량을 줄이는 데 기여할 것으로 기대했다.

LG화학에 따르면 엑스파렐은 다양한 수술 환자에 대한 임상결과를 바탕으로 2011년 미국 FDA, 2020년 유럽 EMA로부터 판매 승인을 받은 제품이다. 누적 1500만명 이상 환자들이 엑스파렐을 사용해 수술 후 통증을 치료받았다.

LG화학은 내년 국내 출시를 목표로 연내 식품의약품안전처에 품목허가를 신청할 계획이다.

프랭크 리 파시라 바이오사이언스 대표는 “아시아 환자들에게 오피오이드 의존도를 낮춘 통증 관리 옵션을 더 폭넓게 제공하는 것과 동시에 당사의 핵심 성장 전략을 크게 진전시킬 중요한 파트너십을 체결해 기쁘다”며 “수십 년 간 아시아지역 환자에게 통증 솔루션을 제공해온 LG화학의 경험을 바탕으로 ‘엑스파렐’ 활용성을 높여가겠다“고 말했다.

황인철 LG화학 프라이머리-케어 사업부장은 “수술 통증을 보다 효과적으로 관리할 수 있는 엑스파렐을 적기에 국내 출시해 환자들의 빠른 일상 복귀를 돕겠다”며 “환자와 의료진에게 차별적 치료 경험을 제공할 수 있는 혁신 제품을 지속 선보일 것”이라고 밝혔다.

LG화학은 1회 투여 골관절염 치료제 ‘시노비안’, 소염진통제 및 위산분비억제제 복합제 ‘비모보’ 등 염증 및 통증 관리를 위한 제품부터 ‘타우로키트주(수술용 항균제)’, ‘엑스파렐’ 등 수술 전용 제품까지 근골격사업 포트폴리오를 넓히며 고객들에게 보다 개선된 치료 옵션을 제시하고 있다.