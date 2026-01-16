코트라 등 전문기관 5곳 ‘K-수출스타 500 협업 MOU’

[헤럴드경제=배문숙 기자]정부가 연간 수출 실적이 1000만달러(한화 147억원가량) 수준인 ‘스타기업’ 500개 육성을 위해 기업당 5억6000만원 최대 3년간 지원 등을 포함한 패키지형 지원에 나선다.

산업통상부는 16일 서울 서초구 대한무역투자진흥공사(코트라)에서 ‘K-수출스타 500 협업기관 업무협약(MOU)’ 체결식을 열었다고 밝혔다.

이날 MOU에는 코트라와 한국무역보험공사, 한국산업기술진흥원(KIAT), 한국산업기술기획평가원(KEIT), 한국건설생활환경시험연구원(KCL) 등 5개 전문기관이 참여했다.

우리 수출은 지난해 역대 최초로 7000억달러를 돌파하며 크게 성장했으나 수출 상위 1% 기업군의 수출액이 전체 수출의 약 84%를 차지하고, 중소기업 비중은 8% 수준에 불과해 수출의 체질 강화가 과제로 떠올랐다.

이에 산업부는 올해 연간 수출 500만∼1000만달러(약 73억∼147억원) 규모로 성장할 수 있는 유망 기업들을 선발해 수출 핵심 애로에 대해 집중 지원하는 ‘K-수출스타’ 사업을 신설했다.

올해부터 매년 100개씩 5년간 총 500개 수출스타 기업을 육성한다는 계획이다. 이를 위해 정부는 수출스타 기업 육성을 위해 대상 기업당 연간 최대 5억6000만원을 최대 3년간 지원한다. 또한 수출 확대를 위한 멘토링, 수출 목포 및 전략 기획, 4대 지원 패키지 등을 중점 제공할 계획이다.

이날 MOU에 서명한 5개 전문기관은 수출스타 기업 육성을 위해 ▷프리미엄 마케팅 ▷ 인증·특허 ▷ 수출 금융 ▷연구개발(R&D) 컨설팅 등 4대 분야를 집중 지원하고 이를 위해 협력하기로 했다.

지원 대상은 소비재(뷰티·식품 등), 첨단산업(AI·반도체 등), 주력산업(자동차·기계 등) 등 3대 분야 수출 유망기업 100곳이다. 선정된 기업은 전담멘토와 지원기능별 멘토로 구성된 ‘수출스타 멘토단’ 15인의 1:1 상시 컨설팅을 제공받는다.

이를 통해 기업별 수출목표와 맞춤 전략을 반영한 ‘수출플랜’을 기획하고, 국내 수출 전문기관의 4대 분야 원스톱 지원 서비스와 20개 현지 ‘수출스타 파트너 무역관’을 통한 현지 특별 지원을 받게 된다.

사업 신청은 5개 전문기관 홈페이지에서 다음 달 11일까지 하면 된다.

강감찬 산업부 무역투자실장은 “신시장, 신품목을 개척하는 수출스타 기업 육성은 수출 양극화를 극복하고 모두의 수출 구조를 만드는 데 매우 중요하다‘며 ”전문기관과 정부가 힘을 합쳐 지원하면 수출 1조달러 시대 실현도 머지않을 것“이라고 말했다.