대한민국 조각 예술을 대표하는 축제인 ‘제15회 서울국제조각페스타 2026’이 지난 14일 오후 서울 코엑스 C홀에서 개막식을 열고 본격적인 일정에 들어갔다.

이날 개막식에는 조직위원장인 도종환 전 문화체육관광부 장관과 운영위원장 권치규 작가를 비롯해 서울문화재단 이사장인 탤런트 박상원, 참여 기업 및 지자체 관계자, 문화재단 관계자, 국내외 예술계 인사들이 행사의 시작을 대거 함께했다.

또한 더불어민주당의 진선미(서울 강동구갑·4선), 황희(서울 양천구갑·3선), 이기헌(경기 고양시병·초선) 의원과 국민의힘의 윤상현(인천 동구미추홀구을·5선), 김대식(부산 사상구·초선) 의원 등 여야 국회의원들도 참석해 자리를 빛냈다.

올해 행사는 ‘예술과 기업이 만나다’를 슬로건으로, ‘경험의 확장’을 주제로 내세웠다. 예술과 산업 간 협업을 통해 미래 가치를 모색하는 문화예술 플랫폼으로서의 가능성을 제시하는 데 초점을 맞췄다.

특히 이번 행사에는 포스코홀딩스, 신한은행, 크라운해태, 대동모빌리티, 유디치과 등 주요 기업과 함께 서울시, 춘천시, 김포시, 김해시 등 지자체, 송정미술문화재단 등 민간 문화재단이 참여해 예술과 산업의 실질적인 협업 사례를 선보인다.

도종환 조직위원장은 “서울국제조각페스타는 조각을 통해 도시의 미래 가능성과 산업 연계 확장을 실험하는 축제의 장”이라며 “문화예술의 힘으로 대한민국의 도시와 산업, 국민의 삶을 변화시키는 데 기여하겠다”고 말했다.

권치규 운영위원장은 “이번 페스타는 단순한 전시를 넘어 플랫폼 구축의 출발점”이라며 “작가와 기업, 지자체, 문화기관이 함께 협업하는 구조 속에서 한국 조각의 국제적 도약을 기대한다”고 밝혔다.

서울국제조각페스타 2026은 오는 18일까지 진행된다. 행사 동안 소품전, 청년작가전, 조각 기획전, 글로벌·아동 체험 미술 프로그램을 비롯해 한중 공공미술 포럼과 12개 강좌로 구성된 세미나 등 다양한 특별 프로그램이 관람객을 맞이한다.