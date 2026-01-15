지난해 16종 신차 출시로 판매 18.2%↑ “신형 A6 생산 돌입…韓시장 심혈 기울여” “전동화 비중 40% 유지…고객 서비스 재정비”

[헤럴드경제=권제인 기자] “전동화 시대에 맞춰 신형 A6, Q3를 비롯해 한국 시장에 없었던 새로운 세그먼트를 선보이겠습니다.”

스티브 클로티 아우디 코리아 사장은 15일 아우디 도산대로 전시장에서 ‘2026 신년 미디어 라운드테이블’을 열고 “단순한 모델 교체가 아닌, 한국 시장에서 지향하는 방향을 보여주는 신호가 될 것”이라며 이같이 밝혔다.

스티브 클로티 사장은 인사말을 통해 “지난 1년 동안 아우디 코리아는 ‘약속을 지키는 아우디’가 되겠다는 단 하나의 원칙에 집중해 왔다”며 “단기적인 성과보다 실행의 일관성을 통해 신뢰를 회복하는 데 최우선 가치를 두어 왔다”고 말했다.

아우디 코리아는 지난해 총 16종의 신모델을 한국 시장에 선보이며, 브랜드 역사상 가장 폭넓은 제품 포트폴리오를 구축하며 높은 성장세를 보인 바 있다. 전기차와 내연기관 모델을 균형 있게 운영한 결과 전년 대비 판매는 18.2% 성장했고, 전기차 판매 26.6% 증가했다. 특히 Q4 e-트론은 3011대가 판매되며 2년 연속 독일 프리미엄 수입 전기차 단일 모델 기준 판매 1위를 달성했다.

아우디 코리아는 올해 A6와 Q3를 비롯해 새로운 세그먼트의 신차를 선보일 예정이다. 클로티 사장은 “A6는 1968년부터 이어진 아우디의 철학을 상징하는 모델로 글로벌 누적 판매 320만대 이상, 한국 시장 누적 판매 12만2000대 이상을 기록하고 있다”며 “신형 A6는 전통을 계승하는 한편 디지털 기술, 효율성, 주행 성능 전반에서 미래를 제시할 것”이라고 강조했다.

그러면서 “A6가 포함된 E세그먼트 세단은 경쟁이 심하지만 규모가 큰 시장으로, 심혈을 기울여 왔다”이라며 “한국 시장에 잘 맞는 모델이 나올 것이란 확신이 있고, 현재 생산에 돌입한 상태”라고 설명했다.

클로티 사장은 향후 전동화 전략을 묻는 질문에 “Q6 e-트론과 A6 e-트론을 중심으로 한 PPE 플랫폼을 지속해서 강화해 나갈 계획”이라며 “이 두 모델은 저희의 연간 계획을 초과하는 성과를 거뒀고, 일부 트림과 모델의 경우에는 조기 완판되기도 했다”고 답변했다.

이어 “현재 전체 판매 물량 기준 전동화 비중은 약 40%로, 이러한 비중이 중단기적으로 유지될 것이라 보고 있다”며 “전기차뿐만 아니라 마일드 하이브리드, 그리고 플러그인 하이브리드 등 다양한 기술을 적용한 모델들을 시장에 지속 선보이겠다”고 덧붙였다.

아우디 코리아는 올해에도 네트워크 재정비 및 확대, 그리고 고객 경험 강화를 핵심 과제로 삼을 계획이다. 전국 전시장에 새로운 리테일 기준인 ‘PSC’를 단계적으로 도입해 보다 일관된 브랜드 경험을 제공하고, 서비스센터 및 BCC를 확대해 전동화 시대에도 신뢰도 높은 서비스를 제공할 예정이다.

아울러 아우디는 올해 포뮬러 1 진출을 통해 기술 경쟁력과 브랜드 비전을 글로벌 무대에서 입증할 계획이다. F1을 통해 축적되는 기술은 향후 양산차 개발과 브랜드 경쟁력 강화로 이어지며, 아우디의 브랜드 철학인 ‘기술을 통한 진보’를 명확히 보여준다는 구상이다.

스티브 클로티 사장은 “한국은 아우디에게 여전히 매우 중요한 시장”이라며 “우리가 말한 것은 반드시 실행하고 약속한 것은 반드시 지키는 방식으로 모든 고객 접점에서 기대에 부응하겠다”고 밝혔다.