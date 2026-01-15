[헤럴드경제=최원혁 기자] 스위스에서 스키를 타던 남성이 눈 속에 파묻힌 스키어를 우연히 발견해 극적으로 구조했다.

13일(현지시간) 뉴욕포스트에 따르면 마테오 질라(37)는 지난 10일 스위스 엥겔베르크에서 스키를 즐기던 중 눈 속에 무언가 하나가 튀어나와 있는 것을 발견했다.

처음엔 누군가 스키를 놓쳐 잃어버린 것이라고 생각했는데 고개를 돌리는 순간 사람의 비명 소리가 희미하게 들렸다.

급히 다가가보니 눈 속에 튀어나와 있던 것은 사람의 팔이었다. 피해자는 40~50㎝의 눈더미 속에 파묻혀 있었다.

과거 눈사태 구조 훈련을 받은 경험이 있던 질라는 우선 코와 입 부분만 깊숙이 파내 숨을 쉬도록 도왔다. 이어 도착한 다른 사람들과 힘을 합해 나머지 몸을 꺼내는 데 성공했다.

피해 남성은 경사면을 내려오다 작은 덤불에 걸려 넘어지면서 눈이 쏟아져 매몰됐던 것으로 파악됐다. 다행히 조기에 발견돼 무사히 구조됐고 별다른 부상은 없었다.

질라는 구조영상을 인스타그램에 올리면서 “다들 조심하세요”라고 주의를 당부했다.

최근 유럽 전역에서는 눈사태로 인한 인명 피해가 잇따르고 있다. 지난 주말 프랑스 알프스 지역에서는 눈사태로 스키어 6명이 숨졌고 최근 한 달간 유럽에서 눈사태로 사망한 인원은 17명에 달한다.

당국은 산악 지역 곳곳에 “극심한 위험” 경보를 발령하고 겨울 스포츠 이용객들에게 각별한 주의를 당부하고 있다.