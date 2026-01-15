김남근·서미화 등 동료 의원 및 각계 인사 참석 회견장 밖 지지자 300여명 운집

[헤럴드경제=양대근 기자] 서영교 더불어민주당 의원이 15일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 서울시장 출마를 공식 선언했다.

서 의원은 출마 선언을 통해 “전시행정으로 멈춰 선 서울을 끝내고, 시민의 삶으로 직행하는 서울을 만들겠다”며 서울시장 출마의 포부를 밝혔다.

출마 기자회견에는 김남근·서미화 국회의원을 비롯해 고(故) 구하라 오빠 구호인, 김지환(사랑이 아빠), 김진철(전국중소유통상인협회장), 박진경(전 저출산고령사회위원회 사무처장), 김형우(한반도문화관광연구원장), 임종국·임규호(서울시의원), 정정애(전국장애인부모연대 용산지회장), 복경옥(학부모) 등이 참석해 자리를 함께했다. 회견장 밖에는 300여명의 지지자들이 모여 연호와 응원을 보내며 출마 선언 현장을 뜨겁게 달궜다.

지지 발언에 나선 구호인 씨는“6년만의 구하라법 시행, 기적 같은 일을 만들어주신 서 의원이라면 ‘불통 서울’을 ‘서울시민을 위한 서울’로 바꾸어낼 수 있다”고 호소했고, 김지환씨도 “소수 약자의 민생까지 챙겨주는 분으로 이런 분이 서울시장이 되어야 한다”며 강조했다. 김남근·서미화 의원도 “민생 현장을 누구보다 잘 아는 정치인”, “약자의 곁을 지켜온 진정성 있는 후보”라며 힘을 보탰다.

서 의원은 “서울을 뉴욕, 런던과 경쟁하는 ‘세계 경제 수도’로 키우겠다”며, “여의도와 용산을 잇는 금융·비즈니스 거점을 조성해 코스피 5000을 넘어 7000 시대’를 여는 금융 수도 서울의 위상을 세우겠다”고 밝혔다.

주거 정책에 있어서는 “집 걱정 없는 서울을 위해 약 30만호 주택 공급을 이뤄내겠다”고 밝히며, 세대별 맞춤 주택공급으로 청년에게는 역세권 중심의 기회주택을, 중장년·무주택가구에는 지분적립형 주택을 확대해 “전·월세에서 내 집으로”가는 사다리를 복원하겠다고 밝혔다.

서 의원은 서울 시정의 새로운 실행 원칙으로 ‘서영교 서울 up! 패스트트랙’을 제시했다. “막힌 시정은 시원하게 뚫고, 증명된 성과로 시민의 삶에 직행시키겠다”며, 지체 없는 결단과 신속한 집행으로 시민의 일상에 변화를 만드는 시정을 구현하겠다고 밝혔다.

주거, 교통, 돌봄, 민생 등 시민 삶과 직결된 분야에 우선 적용하겠다는 구상이다. 주요 공약으로는 ▲공공주택 공급을 위한 12개월 인허가 체계 구축 ▲출퇴근 지옥을 끝내는 교통 패스트트랙 ▲돌봄·요양·보육을 하나로 잇는 서울형 생활돌봄 체계 ▲자영업자와 소상공인을 살리는 골목경제 회복 대책 등을 제시했다.

서 의원은 골목경제 회복과 돌봄 강화, 도시 구조 혁신을 서울시정의 핵심 과제로 제시했다. 서 의원은 ‘중랑둘레길’과 ‘면목선 기재부 예타통과‘ 등 지역구의 역점 사업에서 성과를 낸 경험을 들며 “장애인을 위한 길을 만들었더니 모두가 걷기 좋은 힐링 명소가 되었다”, “1조원 예산을 들여 만드는 면목선을 통해 약 3조원의 경제효과가 서울동북권으로 확산될 것”이라면서 “이처럼 약 52조원의 서울시 예산이 서울 골목골목에서 빛을 발하는 서울시를 만들겠다”고 포부를 밝혔다.

골목상권과 전통시장을 지역 공동체의 중심으로 보고, 지역사랑상품권 확대와 소상공인 금융·임대료 지원, 온라인 판로 확대 등을 통해‘민생 제일 도시 서울’을 만들겠다고 했다.

또한 아이·어르신·장애인 돌봄과 의료 공백을 맞춤형으로 메우고, 돌봄·교육·문화가 결합된 복합돌봄공간과 세대공존형 생활 인프라를 서울 전역으로 확산하겠다는 구상도 내놨다.

아울러 주거·문화·행정이 결합된 생활권 중심도시로 구조를 재편하고, 지하철 증차(2·4·7·9호선)·단계적인 증량과 버스총량제 개편, 골목버스 도입 등을 통해 “내집 앞 10분 역세권”을 실현하겠다고 밝혔다.

서 의원은 본인의 강점인 ‘현장형 추진력’을 앞세우며 “태완이법, 사랑이법을 만들 때처럼 시민의 눈물을 닦아주던 진심을 이제 서울 시정에 쏟아붓겠다”며 “이재명 정부의 성공을 서울에서 가장 앞장서 뒷받침하겠다”고 의지를 밝혔다.

또한 서울의 변화는 시장 혼자 만드는 것이 아니라, 시민이 직접 참여할 때 변화는 지속된다며, ‘십만 시민시장’프로젝트를 밝히며 시정을 함께 만들어가는 시민 참여 행정을 제시했다.