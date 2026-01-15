[헤럴드경제=이명수 기자] 울산과학대학교가 2026학년도 신입생 정시모집 결과 정원내 모집인원 64명 모집에 1537명이 지원해 경쟁률 24.02대1을 기록했다고 15일 밝혔다. 또 정원외 전형에서도 258명이 지원해 모두 1795명이 지원했다.

전년도 신입생 정시모집 경쟁률 8.96대1에 비해 대폭 증가했다.

울산과학대는 울산·부산·경남·제주 입학정원 500명 이상의 중·대형 전문대학 중에서는 경쟁률 1위를 차지했다.

울산·부산·경남·제주 지역의 20개 전문대학 중에서 정보를 제공한 17개 전문대학의 평균 경쟁률 3.38대1다.

이번 정시모집에서 울산과학대에서는 전기전자공학부가 100대1로 가장 높은 경쟁률을 기록했다. 이어 ▲화학공학과 77.5대1 ▲물리치료학과가 70.5대1 ▲반도체공학과가 47대1 ▲치위생학과 42대1 ▲조선해양시스템공학과 41대1 ▲컴퓨터공학과 39.5대1 ▲사회복지학과 36대1 ▲게임영상학과 28대1 ▲호텔조리제빵과 25대1 등 전 계열에 걸쳐 높은 경쟁률을 보였다.

특히 모든 학과에서 1대1 이상의 경쟁률을 기록했으며, 단 5개 학과를 제외하고 모든 10대1 이상의 경쟁률을 기록했다.

울산과학대는 학령인구 감소와 수험생의 수도권 대학 선호 현상 심화에도 불구하고 이번 정시모집에서 울산·부산·경남·제주 전문대학 중 최상위권의 경쟁률을 기록한 배경에 대해 강력한 산학협력 네트워크를 통한 취업경쟁력을 들었다.

김성철 입학처장 겸 부총장은 “이번 신입생 정시모집에서 우리 대학이 좋은 성과를 달성한 이유는 탁월한 산학협력 역량과 성과 때문이라고 판단한다”며 “지역의 대기업, 중견기업, 외국계 기업과의 산학협력 네트워크를 바탕으로 재학생들에게 현장 실습과 맞춤형 교육 기회를 제공하겠다”고 말했다.

한편 이번 정시모집 합격자 발표는 30일에 울산과학대 입학안내 홈페이지에서 확인할 수 있으며 합격자 등록은 2월 3일부터 5일까지다. 기타 자세한 사항은 입학팀으로 문의하면 된다.