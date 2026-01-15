미·일·중 주요 시장서 성장…신흥시장 공략 강화 국제 스포츠 행사와 연계 ‘씨포츠 프로젝트’ 추진

[헤럴드경제=양영경 기자] 지난해 수산식품 수출액이 33억3000만달러, 약 4조8000억원로 집계돼 역대 최대치를 기록했다.

해양수산부는 15일 지난해 수산식품 수출액이 전년 대비 9.7% 증가했다며 이같이 밝혔다.

품목별로는 김이 수출 1위를 차지했다. 지난해 김 수출액은 11억3000만달러로 전년보다 13.7% 늘었다. 해외 소비자들의 기호에 맞춘 다양한 제품 개발과 한류 확산에 따른 현지 수요 증가가 수출 실적 개선으로 이어졌다고 해수부는 분석했다.

고등어와 오징어 역시 주요 품목으로 꼽혔다. 고등어의 지난해 수출액은 2억달러로 전년 대비 128.8% 급증했고, 오징어는 1억1000만달러로 48.7% 증가했다. 고등어는 최근 국내에서 어획량이 늘어난 소형 고등어를 중심으로 수출이 확대됐으며, 크기가 작은 고등어를 선호하는 아프리카 지역으로의 수출이 전체의 절반을 차지했다.

오징어는 국내에서 선호도가 높은 살오징어의 어획량 감소에도, 원양산 오징어 생산이 늘면서 수출이 증가했다. 특히 국내 대형 어선이 남태평양과 남대서양에서 어획하는 대왕오징어와 일렉스 오징어는 세계 시장에서 선호도가 높아 수출 확대에 기여했다. 이 밖에도 메로(이빨고기), 넙치, 게살 등 주요 품목의 수출이 전반적인 증가세를 보였다.

국가별로는 일본, 중국, 미국, 유럽연합(EU) 등 주요 수출 시장 모두에서 고른 성장세가 나타났다.

일본으로의 수출액은 6억8000만달러로 3.1% 증가했고, 중국은 6억2000만달러로 8.0% 늘었다. 미국은 지난해 4월부터 상호관세가 부과된 상황에서도 수출액이 5억2000만달러로 9.0% 증가했다. 조미김을 비롯한 고부가가치 상품과 참치, 굴 등의 수출이 확대된 영향으로 풀이된다.

해수부는 올해 수출기업에 정책자금과 수출바우처를 지원하는 한편, 유망 상품 개발과 국제인증 취득을 통해 해외 시장 경쟁력을 강화할 방침이다. 국제 스포츠 행사와 연계해 수산물을 홍보하는 ‘씨포츠 프로젝트’를 추진하고, 공항 면세점 내 김 홍보관도 운영할 계획이다.

김성범 해수부 장관 직무대행은 “지난해 수산식품 수출 실적은 국제 통상 환경의 불확실성 속에서도 우리 수산식품의 경쟁력이 강화되고 있음을 보여주는 성과”라며 “김을 비롯한 수출 유망 품목을 전략적으로 육성하고 일본·중국·미국 등 주요 시장은 물론 유럽과 중동 등 신흥 시장으로 수출 기반을 확대해 나가겠다”고 밝혔다.