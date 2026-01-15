핵심광물 세션 공식 연사로 참석 美제련소 파트너십 관련 후속 회동 전망 참석에 앞서 다보스포럼 기고문 게재

[헤럴드경제=권제인 기자] 고려아연은 최윤범 회장이 오는 19일부터 23일까지 스위스에서 열리는 다보스포럼(세계경제포럼·WEF)에 참석해 글로벌 핵심광물 공급망의 미래 방향성에 대해 논의한다고 15일 밝혔다.

최 회장이 다보스포럼에 참석한 것은 지난 2024년에 이어 두 번째다. 최근 미국 제련소 건설 프로젝트를 발표한 고려아연은 이번 다보스포럼을 통해 글로벌 공급망 허브 기업으로서 위상을 더욱 공고히 하는 동시에 새로운 비즈니스 기회를 모색할 계획이다.

먼저 최 회장은 ‘핵심광물 분야의 전략적 파트너십과 투자’ 세션에 공식 연사로 참석해 안정적인 광물 공급망 구축을 위한 정부와 민간의 협력과 투자 전략을 공유할 계획이다. 해당 세션에는 글로벌 광물 공급망 내 주요 공공 부문 인사와 기업 최고경영자(CEO)들이 참석한다.

최 회장은 또 에너지 및 광물 분야 주요 기업 CEO들과의 미팅을 통해 새로운 비즈니스 기회를 창출하는 한편, 파티 비롤 국제에너지기구(IEA) 사무총장 등 국제 기구 고위 인사들과 면담도 예정돼 있다.

특히, 고려아연의 미국 제련소 프로젝트와 관련해 글로벌 공급망 구축을 위한 협력 방안 등에 대한 논의가 이뤄질 것으로 전망된다. 이번 다보스포럼에는 트럼프 대통령을 비롯한 미국 정부 주요 인사들이 참석할 것으로 예상되면서 프로젝트 크루서블 등 미국 정부와의 전략적 파트너십 관련 후속 만남이 이뤄질 가능성도 제기된다.

이밖에 자원순환 사업과 신재생에너지 사업 등 고려아연이 미국과 호주 등에서 진행하는 신사업 관련 미팅들도 진행될 예정이다.

포럼 참석에 앞서 최 회장은 다보스포럼 기고문을 통해 순환경제를 통한 청정에너지 공급망 강화의 필요성을 강조했다. 최 회장은 기고문에서 순환경제를 공급망 전략이나 산업정책뿐 아니라 거버넌스 차원에서도 내재화해야 한다며, 공공과 민간 부문 간 글로벌 협력을 강화하는 국가들이 청정에너지 경쟁력을 바탕으로 미래 헤게모니를 가져갈 것이라고 강조했다.

최 회장은 “핵심광물 공급이 훨씬 더 탄력적이고 지속가능한 형태로 대폭 강화되지 않는 한 세계는 확대된 재생에너지 보급 목표와 전기화 목표를 달성할 수 없다”며 “수명이 다한 태양광 패널, 사용 후 배터리, 산업공정 부산물 등 전통적으로 ‘폐기물’로 취급된 자원에서 금속을 회수·재활용하는 것은 보다 안정적인 공급원을 만들어낼 수 있다”고 설명했다.

기고문에는 순환경제가 온실가스 배출량 감축 및 글로벌 탄소 기준 준수, 지정학적·시장 리스크 완화, 글로벌 시장 트렌드와의 정합성 측면에서 산업 경쟁우위를 형성할 수 있다는 내용도 담겼다.

한편 고려아연 최윤범 회장은 WEF 산하 광업·금속 운영위원회 구성원 4인 중 한 명으로 핵심광물, 에너지 전환, 비철금속 산업의 지속가능성을 둘러싼 글로벌 논의에 활발히 참여해 온 데 이어, 이번 다보스포럼에서는 글로벌 소재 시스템의 중장기 전환을 다루는 ‘미래 소재 프로그램 운영위원회’ 첫 회의에도 초청받았다.

‘다보스포럼’으로 잘 알려진 WEF 연차총회는 세계 130여 개국의 저명한 기업인, 경제학자, 정·관계 인사들이 모여 정치·사회·경제 등 다양한 현안을 논의하는 장이다. 올해 포럼 주제는 ‘대화의 정신’이다.