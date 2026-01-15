[헤럴드경제=이명수 기자] 가수 강다니엘이 국방의 의무를 이행하기 위해 잠시 팬들 곁을 떠난다.

14일 강다니엘 소속사 에이라는 “강다니엘이 오는 2월 9일 입대한다”고 밝혔다. 그는 육군 현역으로 입대할 예정이다.

강다니엘의 입대 소식과 함께 팬들의 관심은 올 상반기 예정된 그룹 워너원(Wanna One)의 재결합 프로젝트에 쏠리고 있다. 워너원은 Mnet 신규 예능 프로그램을 통해 해체 후 오랜만에 뭉칠 예정이었으나, 핵심 멤버인 강다니엘의 입대가 결정되면서 완전체 활동에 제동이 걸렸다.

강다니엘 측은 입대 날짜 전까지 진행되는 프로그램 초반 녹화에 일부라도 참여하는 방안을 제작진과 긴밀히 논의 중인 것으로 알려졌다.

강다니엘은 지난 2017년 Mnet 오디션 프로그램 ‘프로듀스 101 시즌2’에서 최종 우승을 차지하며 그룹 워너원으로 데뷔했다. 워너원 해체 이후 솔로 가수로 전향했으며 디즈니+ ‘너와 나의 경찰수업’을 통해 배우로 활동 범위를 넓혔다.