[헤럴드경제= 이권형기자] 한국철도공사(코레일)가 지난해 KTX와 일반열차 이용객이 1억 5000여 명을 넘어 역대 최대 기록을 경신했다.

15일 한국철도공사에 따르면 지난해 코레일 철도 이용객은 1억 4624만 명으로, 지난 2024년 1억 4480만 명 대비 144만 명이 증가했다.

KTX는 9271만명, 무궁화호·새마을호 등 일반열차는 5353만명이 이용했다.

이용객이 가장 많았던 날은 수능 이후 첫 주말인 지난해 11월 15일로, 하루 55만 명이 열차를 탔다.

하루 이용객이 가장 많은 역은 서울(12만 명), 동대구(5.2만 명), 대전(5.1만 명), 부산(4.9만 명), 용산(4.1만 명) 순으로 나타났다.

가장 많이 이용한 구간은 서울↔부산으로 모두 776만 명이 승차했다. 이어 서울↔대전 574만 명, 서울↔동대구 498만 명 순이다.

▶ 지역을 하나로…신규 노선 개통 효과 톡톡

역대 최대 수송량 달성은 ▷동해선 ▷교외선 ▷목포보성선 등 신규 노선을 확대해 지역간 연결성을 높인 효과가 크게 작용했다.

동해선(강릉∼부전, 강릉~동대구)은 지난해 1월 1일 운행을 시작해 일반열차를 하루 16회(상·하 8회) 운행 중이다. 12월 30일부터는 KTX-이음을 6회 추가 투입해 강릉∼부전 간 소요시간을 기존 5시간에서 3시간대로 대폭 단축했다.

특히, KTX-이음 개통 첫날인 12월 30일 이용객이 2천 명을 넘어섰고, 일부 열차는 매진되는 등 인기를 끌고 있다.

20년 만에 재개통한 교외선(대곡∼의정부)은 지난해 1월 11일 고양·양주·의정부 등 경기 북부지역을 무궁화호가 하루 18회(상·하 9회) 연결하고 있다. 하루 4,000원에 교외선을 무제한으로 이용할 수 있는 ‘교외하루’ 패스를 이용하면 더 편리한 여행이 가능하다.

목포보성선(목포∼신보성∼순천)은 지난해 9월 27일 개통해 새마을호가 하루 2회(상·하 1회), 무궁화호가 6회(상·하 3회) 운행하고 있다. 특히, 주말(금∼일)에는 관광열차인 남도해양열차가 부산∼목포 간을 추가로 다니며 남도관광 활성화에 기여하고 있다.

중앙선과 강릉선의 KTX 운행 확대 또한 이용객 증가에 한몫했다.

중앙선(청량리~부전)은 운행횟수를 기존 하루 6회(상·하 3회)에서 18회(상·하 9회)로 3배 늘리고, 북울산·남창·기장·신해운대·센텀역에 새로 정차해 열차이용 접근성을 높였다. 지난해 중앙선 KTX 누적 이용객은 275만 명으로, 하루 평균 7,500명이 탔다.

관광수요가 높은 강릉선(청량리∼강릉)은 KTX-이음을 하루 4회(상·하 2회) 증편하고 공급 좌석을 하루 1,524석 늘렸다.

▶ 외국인 대상 철도 서비스 강화…외국인 고객 600만 명 돌파

외국인 철도 이용객도 600만 명을 돌파했다. 방한 여행객을 위한 철도 서비스를 확대해 지난해 606만 명을 기록했다.

코레일은 외국인이 쉽게 승차권을 예매할 수 있도록 서울, 대전역 등 전국 148개 역에 해외카드 결제 기능이 지원되는 신형 자동발매기 310대를 도입했다.

또 모바일 앱 ‘코레일톡’에서 태국어·베트남어·인도네시아어를 추가해 모두 7개 언어를 지원하고, 서울역에 외국인 관광 편의를 위한 트래블센터를 운영하는 등 다국어 서비스를 강화했다.

아울러, 코레일톡으로 KTX 여행 중 직접 좌석을 바꿀 수 있는 ‘셀프 좌석 변경’과 ‘셀프 환승역 지정’ 서비스를 도입하고, 코레일 홈페이지에서 단체승차권을 발권할 수 있도록 개선하는 등 고객 맞춤형 서비스를 확대하고 있다.

‘코레일톡 셀프 좌석 변경’ 서비스는 이용 건수가 하루 평균 184여건으로, 승무원을 통한 좌석변경(하루 평균 84건) 대비 2배 이상 증가했다.

홈페이지 단체승차권 발권 서비스로 온라인에서 예약부터 발권까지 ‘원스톱’으로 가능해져 단체 고객이 더 편리하게 승차권을 예매할 수 있게 됐다.

차성열 코레일 여객사업본부장은 “국내외 이용객의 관심과 성원으로 역대 최대 이용 실적을 달성할 수 있었다”며 “앞으로도 전국 곳곳으로 열차 운행을 확대해 국민 이동권 향상에 기여하겠다”고 밝혔다.