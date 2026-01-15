국내 반도체 영향 촉각 트럼프 “반도체 관세 등 조정 가능” 시사 ‘귀국연기’ 통상교섭본부장 “영향 분석” “반도체 시장 일시 둔화 가능성” 우려

도널드 트럼프 미국 대통령이 미국으로 수입된 후 다른 나라로 재수출되는 반도체에 대해 25% 관세를 부과하는 내용의 포고문에 서명했다. 표면적으로는 엔비디아의 AI(인공지능) 반도체 칩 ‘H200’을 겨냥하는 듯 보이나, 엔비디아에 칩을 공급하는 국내 반도체 기업에까지 불똥이 튈 수 있어 예의주시하는 분위기다.

14일(현지시간) 트럼프 대통령은 무역확장법 232조에 따라 미국 내 데이터 센터와 미국 내 반도체 제조역량 강화에 기여하는 제품을 제외한 반도체와 반도체 제조장비, 그 파생수입에 25%의 관세를 부과한다고 밝혔다.

가령 엔비디아의 AI칩은 사실상 전량이 대만 TSMC에서 생산돼 미국으로 반입된 뒤 제3국으로 재수출되는 구조인데, 이와 같이 ‘수입 후 재수출’ 절차를 거치는 칩에 관세를 매기겠다는 것이다.

백악관은 “25% 관세 부과 대상에 엔비디아의 H200과 AMD의 MI325X 등이 포함된다”며 “트럼프 대통령은 앞으로 가까운 시일 내에 미국 내 제조를 유도하기 위해 반도체 및 그 파생 제품 수입에 대해 더 광범위한 관세를 부과할 수 있다”고 밝혔다.

국내 메모리 기업들은 당장은 직접적인 관세 대상에서 비켜섰지만, 향후 여파를 예의주시하는 분위기다. 삼성전자와 SK하이닉스는 엔비디아의 AI 칩 제조 과정에 HBM(고대역폭메모리)을 공급하는 중간 공급자로, 이번 관세의 직접 적용 대상은 아니라는 설명이다.

한 반도체 업계 관계자는 “최종 칩 판매자인 엔비디아나 TSMC가 세금을 부담하지 않겠냐”면서도 “당장은 메모리에까지 영향이 올지 미지수지만, 광범위한 관세 부과를 언급한 만큼 이번 포고문을 지렛대 삼아 우리 기업에까지 자국 내 생산을 더 압박하는 카드를 꺼낼 수 있다”며 예의주시하고 있다고 설명했다.

트럼프 대통령이 과거에도 반도체 지원법 보조금을 지분 투자 방식으로 전환하겠다고 언급하거나, 반도체에 100% 품목 관세를 부과할 수 있다고 경고하는 등 강경 발언을 반복해온 점도 업계의 긴장감을 키우고 있다.

최근 AI의 폭발적인 수요 증가로 전례없는 호황을 맞이하고 있는 글로벌 반도체 시장이 위축될 수 있다는 우려도 나왔다. 또 다른 업계 관계자는 “수출길을 완전히 막은 것보다는 나은 결정이지만 미국발 관세라는 불확실성이 다시 부각되며 성장하고 있는 반도체 시장이 일시적으로 둔화되거나 정체될 가능성이 있어 보인다”며 “메모리를 공급하는 국내 기업들의 수익성에도 부담으로 작용할 수 있다”고 분석했다.

TSMC는 미·대만 관세 협상을 앞두고 미국 애리조나주에 반도체 공장을 최소 5개 증설하기로 약속했다. 2020년 애리조나에 반도체 공장을 1개 완공했고, 2028년 완공을 목표로 2번째 공장을 건설 중이다. 여기에 더해 4개 공장을 추가로 짓겠다고 발표하는 등 미국 내 설비투자 규모를 기존 계획의 두 배로 늘리며 관세 리스크에 선제 대응하는 모습이다.

우리 정부도 촉각을 기울이고 있다. 여한구 산업통상부 통상교섭본부장은 포고문이 발표된 직후 포고문 영향 파악을 위해 귀국을 하루 연기했다.

여 본부장은 워싱턴에서 한국 특파원들과 만나 ‘오늘 트럼프 대통령이 서명한 반도체 관세 관련 포고문이 한국 기업에 영향을 미치는 게 있는가’라는 물음에 ‘새롭게 반도체와 핵심광물 관련해서 (트럼프 대통령의) 행정명령이 발표됐는데 하루 더 (워싱턴에) 묵으면서 좀 진상 파악을 하려 한다“고 말했다.

여 본부장은 ’우리가 면밀하게 (관련 포고문 및 행정명령을) 지켜보고 있는 과정이기 때문에 지금 뭐라고 섣불리 말하기는 어렵다”며 “그걸 (산업통상부) 본부와 업계가 협업하면서 (한국 기업에 미칠 영향을) 분석 중”이라고 설명했다.

그는 또 “이게 우리에게 어떤 영향을 미치는지, 그래서 미국 현지에서 추가로 파악하고 (미국측 인사들을) 만나야 할 부분은 있는지 판단하기 위해 하루 정도 더 있으려고 한다”고 덧붙였다. 박지영 기자