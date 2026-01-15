‘천원의 기적’, ‘나눔커피데이’ 등 프로그램 운영 시청사 1층 로비 ‘기부 키오스크’ 이용해 기부

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시는 나눔문화 확산을 통한 사회적 가치 실현과 ‘나눔명문도시 부산’ 도약을 위해 ‘빅(BIG, Busan Is good for Giving) 나눔캠페인’을 추진한다고 15일 밝혔다.

이번 캠페인은 ‘작은 나눔, 큰 울림’을 주제로, 시민들이 일상 속에서 쉽고 즐겁게 기부에 참여할 수 있는 환경을 조성하기 위해 마련됐다. 주요 추진 전략은 ‘일상이 되는 나눔 챌린지’와 ‘시청사 연계 나눔캠페인’이다.

먼저 ‘일상이 되는 나눔 챌린지’는 시청사 1층 로비에 조성된 ‘기부자 명예의 전당’과 기부 무인 안내기(키오스크)를 활용해 개인, 기관·단체, 지역 리더가 함께 참여하는 나눔 활동으로 운영된다. 개인 참여 프로그램인 ‘천원의 기적’은 시민 누구나 기부 무인 안내기를 통해 1000원 이상 기부하면 참여할 수 있으며 분기별 추첨을 통해 소정의 기념품을 제공한다.

기관·단체 대상의 ‘함께하는 온기공감’은 기업, 공공기관, 단체가 기관 명의로 1회 5만원 이상 기부할 경우 참여할 수 있으며 참여 기관에는 부산사회복지공동모금회에서 감사카드를 발송한다.

지역 리더를 대상으로 한 ‘더(THE) 특별한 기부’는 시, 복지시설, 시의회, 기업 등 소속 리더들이 솔선수범해 기부에 참여하고 인증 사진을 남기는 릴레이형 나눔 챌린지다.

이와 함께 ‘시청사 연계 나눔캠페인’도 병행한다. ‘나눔커피데이’는 매월 특정일을 지정해 해당일에 기부 무인 안내기 이용자가 시청 내 ‘카페 가온비’를 이용하면 기념품을 제공하는 프로그램이다. ‘나눔동행’은 기존 청사 견학 프로그램에 ‘기부자 명예의 전당’을 견학 코스로 추가해 어린이와 학생들이 자연스럽게 나눔의 가치를 체험할 수 있도록 운영한다.

부산시는 이번 캠페인의 원활한 추진을 위해 복지정책과를 중심으로 관계 부서와 부산사회복지공동모금회 간 협업 체계를 구축하고 시민 참여형 나눔문화를 지속적으로 확산해 나갈 계획이다.