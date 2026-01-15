바르셀로나 현대미술관, LA 게티센터 등 설계 “성수 도시적 맥락 속 하이엔드 주거 구현”

[헤럴드경제=서정은 기자] 대우건설은 성수4지구 설계를 위해 미국 ‘마이어 아키텍츠(Meier Architects)와 협업한다고 15일 밝혔다.

마이어 아키텍츠는 1984년 건축계의 노벨상이라 불리우는 프리츠커상(Pritzker Architecture Prize)을 수상한 세계적인 거장 리차드 마이어가 설립한 회사다. 바르셀로나 현대미술관, 로마 아라 파치스 박물관, 로스앤젤레스(LA) 게티 센터 등 세계 주요도시의 랜드마크를 설계하며 국제적 명성을 쌓아왔다. 대표작으로 꼽히는 게티 센터는 건축과 자연, 도시 맥락의 조화를 완성도 높게 구현한 작품으로 평가받는다.

마이어 아키텍츠의 핵심은 ‘빛’과 ‘공간의 질서’다. 백색을 단순한 색채가 아닌 빛을 담아내는 캔버스로 활용하며 건축을 통해 시간의 흐름과 공간의 깊이를 드러내는 작업을 이어왔다. 도시와 자연, 인간의 삶이 어떻게 조화를 이룰 수 있는지를 건축으로 제시해 왔다는 점에서 마이어 아키텍츠의 작품은 하나의 철학으로 평가받는다.

대우건설은 마이어 아키텍츠의 건축 철학이 성수4지구의 입지적·도시적 잠재력과 가장 잘 부합한다고 판단했다. 한강과 서울숲, 도심 스카이라인이 어우러진 성수의 도시적 맥락 속에서 단순한 주거 단지를 넘어 시간이 흐를수록 가치가 축적되는 ‘하이엔드 주거문화’를 구현하겠다는 구상이다.

성수4지구는 세계적인 건축이 적용된 상징적 주거공간으로 재탄생할 전망이다. 대우건설은 마이어 아키텍츠의 디자인 철학을 단지 외관 뿐 아니라 공간 구성, 동선, 커뮤니티 계획 전반에 반영해 일상 속에서 건축적 가치를 체감할 수 있도록 할 계획이다.

대우건설 관계자는 “마이어 아키텍츠와의 협업은 디자인 차별화를 넘어 성수라는 도시의 미래 가치를 함께 설계하는 과정”이라며 “대우건설의 하이엔드 주거 노하우가 결합된 성수4지구를 세계가 주목하는 랜드마크로 완성해 나가겠다”고 말했다.

지난 9일 대우건설은 성수4지구 입찰 참여를 공식화했다. 대우건설이 제시한 비전은 ‘온리 원(Only One) 성수’다.