해운대구·수영구, 우수기관 선정 특별교부세 각 1억 확보

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시는 행정안전부 주관 ‘2025년 지방규제혁신 추진 성과평가’에서 광역자치단체 우수기관으로 선정돼 특별교부세 2억원을 확보했다고 15일 밝혔다.

행정안전부는 전국 243개 지방자치단체를 대상으로 지방규제혁신을 위해 기울인 노력과 기여도, 운영 실적 등을 13개 지표로 평가해 총 24개 지자체(광역 3곳, 기초 21곳)를 우수기관으로 선정하고 특별교부세를 지원했다.

이번 평가에서 부산시는 광역자치단체 부문 우수기관으로 이름을 올렸으며, 기초자치단체 평가에서는 해운대구와 수영구가 각각 우수기관으로 선정돼 특별교부세 각 1억원을 확보했다.

부산시는 ▷정부 규제 및 지역 중단·지연 사업 과제 발굴 ▷민생·그림자 규제와 지역 밀착형 규제의 적극적 해소 등 다양한 협력 채널을 가동해 전방위적인 규제혁신을 추진한 점에서 높은 평가를 받았다.

이경덕 시 기획관은 “‘2025년 지방규제혁신 추진 성과평가’에서 우수기관으로 선정된 것은 지역 기업과 시민의 삶에 부담이 되는 불합리한 규제를 해소하기 위해 꾸준히 노력해 온 결과”라며 “앞으로도 지역경제에 활력을 불어넣고 시민 체감을 높일 수 있는 전방위적 규제혁신을 지속해 나가겠다”고 말했다.