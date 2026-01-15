- 2025년 말 총인구 70만 4,843명…전년 대비 7544명 늘어 - 지난해 5월 70만 돌파 후 매월 증가세…9월엔 1088명 급증

[헤럴드경제= 이권형기자] 천안시가 지난해 5월 총인구 70만 명을 돌파한 이후 증가세를 이어가며 2019년 이후 최대 인구 증가 기록을 경신했다.

15일 천안시에 따르면 지난해 12월 말 기준 천안시 총인구(외국인 포함)는 지난해 같은 기간보다 7544명(1.1%) 늘어난 70만 4843명으로 집계됐다고 밝혔다. 이는 2019년 이후 연간 증가치 중 최대 증가한 수치다.

천안시 총인구는 지난해 5월 70만 403명을 기록한 이후 7월(785명), 9월(1088명), 10월(666명) 등 매월 꾸준한 증가세를 보였다. 특히 9월에는 한 달 사이 1000명 이상이 늘어나며 증가세가 가장 두드러졌다.

인구 통계적 지표 개선도 눈에 띈다. 지난해 출생아 수(3,711명)가 사망자 수(3,591명)를 앞지르며 3년 만에 ‘인구 데드크로스’를 극복했다.

천안시는 출산 친화적 사회분위기 확산을 위해 ▷7남매 다둥이 맘인 김소정 씨 출산장려 홍보대사 위촉 ▷출산장려 릴레이 캠페인 전개 ▷초중고 및 읍면동 찾아가는 인구교육 확대 운영 등 시민 인식제고 활동도 함께 추진해 정책효과를 높였다.

시는 임산부 교통비 50만 원 지원, 다둥이 가정 프리미엄 양육바우처, 출산 축하케이크 지원, 돌봄 공백 최소화를 위한 다함께돌봄센터 15개소 및 365x24 어린이집 6개소 운영 등 실질적인 출산·양육·돌봄 지원정책을 강화해왔다.

올해는 테크노파크 산업단지와 제5산업단지 확장 준공에 따른 기업 입주가 본격화하면서 인구 증가세가 지속될 것으로 전망한다.

김석필 천안시장 권한대행 부시장은 “인구는 도시 경쟁력의 핵심”이라며 “100만이 살아도 조화로운 도시, 누구나 머물고 싶은 지속 가능한 도시로 성장할 수 있도록 시정 전반의 정책을 강화하겠다”고 말했다.