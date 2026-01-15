‘에어(AI Risk AssesSment·AIR)’ 생성형 AI가 안전대책 자동 생성 위험성 평가 시간 3분으로 단축

[헤럴드경제=박혜원 기자] GS그룹 직원들이 직접 개발한 인공지능(AI) 에이전트 ‘에어(AI Risk AssesSment·AIR)’를 중소기업에 무상으로 배포된다.

15일 GS파워는 전날 중부지방고용노동청에서 열린 ‘고용노동행정 유공 표창 전수식’에서 AIR 서비스로 공정안전관리(PSM) 안전문화 확산 우수사례 고용노동부장관상을 수상했다. AIR는 AI로 산업 현장의 위험성을 분석하는 서비스다. 작업명과 간단한 설명을 입력하면 생성형 AI가 작업 공정의 잠재 위험요인, 위험등급, 안전대책 등을 자동으로 생산한다.

AIR는 지난 2024년 열린 GS그룹 해커톤 대회에서 GS파워 직원 5명이 제안한 서비스다. 이들은 GS그룹의 AX 플랫폼 ‘미소(MISO)’를 활용해 코딩 없이 AIR를 개발했다. GS파워는 지난해 8월 내부 시스템에 AIR를 연동해 활용해, 기존에 직원들이 직접 수행하던 위험성 평가 업무 시간을 3분으로 단축시켰다. 또 담당자 숙련도에 따라 달라지던 평가 품질을 일정하게 유지시키는 효과를 얻었다.

이번 수상을 계기로 GS는 AIR를 중소기업에 무상 기부하기로 했다. 안전관리 인력과 전문성이 부족하고 AX 도입에 어려움을 겪는 중소사업장이 AI를 적용해 안전관리 체계를 보다 체계적으로 구축할 수 있도록 돕기 위한 취지다. 고용노동부와 협력해 중소기업에 AIR 설명회와 실습 교육도 함께 제공한다.

GS그룹 관계자는 “AIR는 현장 직원이 직접 필요성을 느끼고 만든 AI 에이전트로, 기술보다 현장을 먼저 생각한 AX 사례”라며 “AIR 기부를 통해 중소기업도 AI 기반 안전관리의 효과를 체감하고, 산업현장의 안전 격차를 줄이는 데 실질적인 도움이 되길 바란다”고 말했다. 이어 “GS는 앞으로도 축적된 AX 경험과 노하우로 대한민국 산업 경쟁력과 안전 수준을 높이는 데 기여하겠다”고 덧붙였다.