1월 28일까지 접수…총 사업비 4억4000만원

[헤럴드경제=박준환 기자]경기도가 ‘2026년 한반도 평화 기반 조성 및 국제평화교류 확대 사업’을 추진할 보조사업자를 공개 모집한다.

15일 도에 따르면 이 사업은 3월부터 12월까지 추진되며, 총사업비는 4억4000만원으로 남북교류협력기금을 활용해 ▷국제 어린이 평화 그림전 ▷동북아 스마트 생태도시 국제세미나 ▷한반도 평화 협력 국제회의 ▷유럽 기반 한반도 평화 지식교류 플랫폼 이렇게 총 4개 세부 사업으로 구성돼 진행된다.

대상은 공고일인 2026년 1월 13일 기준 수도권에 주사무소를 둔 비영리법인과 비영리민간단체다. 자세한 사항은 경기도 누리집 ‘고시·공고’ 게시판에서 확인할 수 있으며, 관련 서식은 게시판에서 내려받아 사용할 수 있다.

참여를 희망하는 기관은 1월 28일 오후 6시까지 경기도청 북부청사 평화지원과를 방문하거나 등기우편으로 신청하면 되며, 선정심의위원회 심사를 거쳐 선정된다.

우병배 경기도 평화협력과장은 “남북관계가 경색된 상황에서도 국제사회와의 지속적인 교류와 협력은 한반도 평화를 위한 중요한 자산”이라며, “비정치적이고 다자적인 국제평화교류를 통해 한반도 평화에 대한 공감대를 꾸준히 확산해 나가겠다”고 말했다.