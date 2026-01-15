그룹 클라우드 전환 및 병원·제약 등 통합 플랫폼 구축 데이터 분석 실시간 의료 대응, 커넥티드 헬스케어 협력

[헤럴드경제=고재우 기자] LG CNS는 차바이오그룹과 손잡고, 인공지능(AI) 헬스케어 사업을 본격적으로 추진한다. 이를 통해 양사는 AI 기반 디지털 헬스케어 서비스 및 플랫폼 구축 등에 박차를 가할 계획이다.

LG CNS는 14일 경기도 성남시 판교 차바이오컴플렉스에서 차바이오텍과 100억원 규모 지분 투자 및 인공지능 전환(AX)·디지털 전환(DX) 협력을 위한 전략적 파트너십 협약을 체결했다고 15일 밝혔다.

해당 협약식에는 현신균 LG CNS 사장, 차원태 차바이오그룹 부회장 등 양사 주요 경영진이 참석했다.

차바이오그룹은 병원, 제약, 바이오 연구, 의료 서비스를 아우르는 종합 바이오·헬스케어 그룹이다. 차바이오텍을 중심으로 차AI헬스케어, CMG제약, 차백신연구소, 차헬스케어, 차메디텍 등 의료·바이오 계열사를 두고 있다. 미국·싱가포르·호주·일본 등 해외에서도 병원과 의료 사업을 운영 중이다.

이번 투자를 통해 LG CNS는 차바이오그룹과 정기 협의체를 구성하고, 주요 AX·DX 사업을 진행한다. 단기적으로는 그룹 내 클라우드 인프라 전환과 함께 데이터를 통합하는 스마트 빅데이터 플랫폼 구축에 나선다. AI를 기반으로 치료제 생산 시설 인프라를 고도화해, 생산 공정도 최적화할 방침이다.

중장기적으로는 특화 AI 모델을 기반으로 한 ‘커넥티드 헬스케어 서비스’를 공동으로 추진한다. 커넥티드 헬스케어 서비스는 헬스케어 특화 AI를 통해 병원, 주거 공간, 웨어러블 기기 등에서 나오는 건강·생활 데이터를 분석하고, 건강 위험 신호 포착 시 의료진 연결, 진료 안내, 응급 대응 등 후속 조치를 자동으로 연계하는 서비스다.

이를 위해 LG CNS는 ‘엑사원(EXAONE)’을 활용한 헬스케어 특화 소형 언어모델(sLLM)을 구축한다. 의료, 유전자, 생활 데이터를 수집해 관리하는 ‘빅데이터 플랫폼’도 구현한다.

나아가 양사는 미국·싱가포르·호주·일본 등 차바이오그룹의 해외 병원 네트워크를 활용한 커넥티드 헬스케어 서비스의 글로벌 확장도 검토한다. 향후 플랫폼 운영 과정에서 축적되는 데이터와 경험을 바탕으로 유관 산업으로의 확장 가능성도 모색한다.

LG CNS 관계자는 “차바이오그룹과의 협력을 통해 디지털 헬스케어 플랫폼 경쟁력을 강화할 것”이라며 “AI와 데이터 기반 헬스케어 혁신을 주도하는 기술 파트너로 자리매김하겠다”고 말했다.