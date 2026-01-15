[헤럴드경제(예천)=김병진 기자]경북 예천군은 지난 한 해 동안 중앙·광역·민간 평가 전반에서 우수한 성과를 거두며 총 66건의 기관 표창을 수상했다고 15일 밝혔다.

이는 2022년 49건, 2023년 52건, 2024년 55건에 이어 4년 연속 증가한 실적이다.

예천군은 전통적인 농촌행정 중심 구조에서 경북도청 신도시 조성에 따른 도시행정 수요까지 동시에 감당해야 하는 이중적 행정 환경 속에서도 성과를 이어가고 있다는 점에서 의미가 크다.

농업·농촌 분야의 전문성과 함께 도시 기반 행정, 복지·안전, 문화·환경 정책까지 행정 영역이 확장되는 과정에서도 군정 전반의 안정성과 실행력이 대외적으로 인정받고 있다는 평가다.

2025년 수상 내역을 살펴보면 중앙 단위 평가 20건, 광역 단위 평가 42건, 민간 평가 4건으로 고른 분포를 보였다.

주요 수상 실적으로는 ▲2025년 전국민 마음투자 지원사업 우수기관 ▲경북도 지역개발사업 추진실적 평가 최우수 ▲경북도 농촌개발분야 최우수 ▲탄소중립 실천 우수 시군 ▲2025년 원예산업발전계획 과수부문 연차평가 1등급 ▲공립박물관 평가 최우수 ▲제2회 고향사랑기부제 경진대회 우수기관 ▲2025년 재난관리평가 우수기관 ▲민생회복 소비쿠폰 집행 우수 지자체 평가 우수기관 등이 있다.

아울러 예천군은 정주 여건과 삶의 질을 가늠할 수 있는 주요 지표에서도 성과를 이어가고 있다. 2023년 안전도시 평가에서는 ‘살기 좋은 도시’ 군부 전국 1위에 올랐고 2024년에는 한국농촌경제연구소가 평가한 지역발전지수 순위가 153위에서 59위로 대폭 상승했다.

또 2025년에는 서울대 건강문화사업단이 발표한 한국건강지수에서 정신건강 부문 전국 1위를 차지했다. 이는 도시와 농촌이 공존하는 지역 특성 속에서 주민 체감형 정책이 일정한 효과를 거두고 있음을 보여주는 지표로 평가된다.

예천군 관계자는 “행정 환경이 빠르게 변화하는 가운데에서도 각 분야에서 기본에 충실한 행정을 추진한 결과 수상 실적이 해마다 증가하는 성과로 이어지고 있다”며 “앞으로도 농촌과 도시가 균형 있게 발전할 수 있도록 군정 전반의 완성도를 높여 나가겠다”고 말했다.