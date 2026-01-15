[헤럴드경제=김영철 기자] 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)는 운전자의 개입이 필요한 감독형 자율주행 소프트웨어 FSD(Full Self-Driving)를 통째로 판매하던 방식을 중단하고 구독제로만 제공할 예정이라고 14일(현지시간) 밝혔다.

머스크는 이날 엑스(X·옛 트위터)에 올린 글에서 “테슬라는 2월 14일 이후 FSD 판매를 중단할 것”이라며 “이후 FSD는 월간 구독으로만 이용할 수 있을 것”이라고 공지했다.

그동안 테슬라는 FSD를 8000달러를 받고 한 번에 판매하거나 월 99달러부터 시작하는 구독제로 제공해 왔는데, 내달 14일부터는 오직 구독제로만 운영하겠다는 것이다.

머스크는 이렇게 전환하는 이유에 대해서는 밝히지 않았다.

테슬라는 그동안 FSD 이용자 수나 월 구독자 수를 공개한 적이 없다.

테슬라는 현재 FSD의 완전 자율주행 버전을 이용해 텍사스주 오스틴에서 제한적으로 로보(무인)택시 서비스를 운영하고 있다. 샌프란시스코에서는 안전 요원이 운전석에 탑승한 상태로 택시(차량호출) 서비스를 운영 중이다.

미 CNBC 방송은 로보택시 시장에서 테슬라가 구글 웨이모보다 한참 뒤처져 있다고 이날 보도했다. 이 매체는 투자회사 타이거 글로벌의 보고서를 인용해 웨이모의 지난달(2025년 12월) 주간 유료 승차 건수가 45만건을 넘어섰다고 전했다. 웨이모는 현재 오스틴과 샌프란시스코, 피닉스, 애틀랜타, 로스앤젤레스(LA)에서 로보택시를 운영 중이며, 올해 더 많은 도시로 확대한다는 계획이다.