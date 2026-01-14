오승록 노원구청장이 2026 노원구 신년인사회에서 구정 비전을 브리핑하고 있다. 배경에는 서울어울림체육센터, 상계구민체육센터, 중계구민체육센터, 공릉구민체육센터, 월계구민체육센터의 위치를 표시하는 지도와 ‘노원, 건강하자!’라는 문구가 보인다.
오승록 노원구청장이 2026 노원구 신년인사회에서 구정 비전을 브리핑하고 있다. 배경에는 서울어울림체육센터, 상계구민체육센터, 중계구민체육센터, 공릉구민체육센터, 월계구민체육센터의 위치를 표시하는 지도와 ‘노원, 건강하자!’라는 문구가 보인다.

[헤럴드경제=박종일 선임기자]오승록 구청장은 14일 노원구민의전당 대강당에서 열린 ‘2026년 노원구 신년인사회’에 참석해 새해 구정 운영 방향과 비전을 발표했다.

각계 인사와 주민 등 약 900여 명이 참여한 이번 신년회는 문화를 품고 있는 경제도시로 도약하기 위한 구의 비전을 제시하는 자리로 마련됐다.

이날 행사는 ‘노원원더아티스트’의 퍼포먼스 공연으로 시작해 ▲개회 ▲내빈 소개 ▲새해 소망 영상 시청 ▲주요 인사들의 신년 덕담 ▲구청장의 신년 인사 및 비전 발표 ▲폐회 순으로 진행됐다.

오승록 구청장은 신년사에서 “노원의 변화에 속도를 높이고, 변화가 일상의 체감으로 이어지게 할 것”이라며 2026년 구정 운영 방향을 구체적으로 설명했다.

구체적으로 ▲노원 바이오단지 조성 ▲광운대 역세권 미래복합도시 개발 ▲재건축·재개발 신속추진 ▲탄소중립 선도도시 등 노원의 100년 도약을 책임질 대규모 사업들과 문화도시로서의 위상을 강화하기 위한 ▲자연휴양림 수락휴 ▲화랑대 철도공원 ▲노원 아트뮤지엄 명화 전시 등을 소개했다.

오승록 구청장은 “2026년은 노원이 100년 미래도시로 한 단계 높이 도약하는 역사적인 해가 될 것”이라며 “더 큰 노원, 더 좋은 노원을 만들어 나가겠다”고 말했다.


seouldream01@heraldcorp.com