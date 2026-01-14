[헤럴드경제=박종일 선임기자]오승록 구청장은 14일 노원구민의전당 대강당에서 열린 ‘2026년 노원구 신년인사회’에 참석해 새해 구정 운영 방향과 비전을 발표했다.

각계 인사와 주민 등 약 900여 명이 참여한 이번 신년회는 문화를 품고 있는 경제도시로 도약하기 위한 구의 비전을 제시하는 자리로 마련됐다.

이날 행사는 ‘노원원더아티스트’의 퍼포먼스 공연으로 시작해 ▲개회 ▲내빈 소개 ▲새해 소망 영상 시청 ▲주요 인사들의 신년 덕담 ▲구청장의 신년 인사 및 비전 발표 ▲폐회 순으로 진행됐다.

오승록 구청장은 신년사에서 “노원의 변화에 속도를 높이고, 변화가 일상의 체감으로 이어지게 할 것”이라며 2026년 구정 운영 방향을 구체적으로 설명했다.

구체적으로 ▲노원 바이오단지 조성 ▲광운대 역세권 미래복합도시 개발 ▲재건축·재개발 신속추진 ▲탄소중립 선도도시 등 노원의 100년 도약을 책임질 대규모 사업들과 문화도시로서의 위상을 강화하기 위한 ▲자연휴양림 수락휴 ▲화랑대 철도공원 ▲노원 아트뮤지엄 명화 전시 등을 소개했다.

오승록 구청장은 “2026년은 노원이 100년 미래도시로 한 단계 높이 도약하는 역사적인 해가 될 것”이라며 “더 큰 노원, 더 좋은 노원을 만들어 나가겠다”고 말했다.