산업부, 제4차 양국 혁신공동위서 의향서 체결

[헤럴드경제=배문숙 기자]우리나라와 네덜란드가 반도체와 양자 분야를 중심으로 산업기술 협력을 한층 강화한다.

산업통상부는 14일 네덜란드 헤이그에서 네덜란드 경제부와 공동으로 제4차 한-네덜란드 혁신공동위원회를 열고 반도체와 양자 분야에서 기술협력 강화를 위한 의향서를 체결했다고 밝혔다.

양측은 또한 첨단 전략기술 영역으로 국제협력을 확장하기로 합의했다. 이를 통해 글로벌 공급망 재편에 공동 대응하기 위한 협력 기반을 마련했다고 산업부는 설명했다.

양국은 2016년부터 전 세계 48개국이 참여하는 세계 최대의 공동기술개발 플랫폼인 유레카 네트워크를 통해 기술협력을 추진해 왔다. 양국 산학연 간 41개 국제 공동 연구개발(R&D) 과제에 총 442억원을 지원했다.

또 2019년부터는 국장급의 혁신공동위원회를 격년으로 운영 중이다.

최연우 산업부 산업기술융합정책관은 “한국과 네덜란드는 약 10년에 걸쳐 산업기술 협력을 지속적으로 확대해 왔다”며 “이번 공동위가 그간의 협력 성과를 토대로 향후 10년을 함께 설계하는 출발점이 되기를 기대한다”고 말했다.