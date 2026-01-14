글로벌 팬덤과 한류를 잇는 금융·결제 기업 아이오로라가 스테이블코인을 활용한 팬덤 결제 인프라를 본격적으로 준비하며 K-컬처 금융 플랫폼으로의 도약을 가속화하고 있다.

아이오로라는 2013년 설립 이후 외국인을 위한 디지털 원화 지갑 ‘NAMANE’를 통해 글로벌 팬들이 한국 콘텐츠를 소비하는 과정에서 겪어온 결제 장벽을 해결해 왔다. 복잡한 인증 절차 없이 발급 가능한 미기명 선불 구조를 기반으로, 아시아 모바일 결제를 리딩하는 글로벌 페이먼트 기업 알리페이플러스(Alipay+)와의 연동을 통해 해외 팬들의 온·오프라인 팬덤 소비를 하나의 결제 흐름으로 이용할 수 있도록 설계했다. 현재 알리페이플러스 네트워크를 통해 글로벌 팬들이 한국에서 보다 직관적인 결제 경험을 누릴 수 있는 환경을 구축하고 있다.

최근 글로벌 결제 시장에서는 스테이블코인을 중심으로 한 결제 구조가 빠르게 확산되고 있다. 아이오로라는 이러한 변화 속에서 글로벌 팬들이 국적과 금융 시스템의 제약 없이 K-컬처를 소비할 수 있도록, 스테이블코인을 활용한 충전·결제 구조 도입을 준비 중이다. 달러 기반 스테이블코인을 활용해 원화 선불 충전이 가능한 구조를 검토하며, 글로벌 팬덤 결제의 허들을 획기적으로 낮춘다는 전략이다.

아이오로라 관계자는 “아이오로라는 글로벌 팬덤이 실제로 겪어온 결제 불편과 소비 제약을 해결해 온 K-컬처 전문 금융회사”라며 “국적과 통화, 결제 환경의 차이로 인해 팬들이 콘텐츠 소비를 포기해야 했던 지점을 스테이블코인 기반 결제 구조를 통해 해소하고자 한다”고 말했다. 이어 “이는 새로운 금융 실험이 아니라, 팬덤 결제 경험을 확장하기 위한 현실적인 금융 인프라 고도화 과정”이라고 설명했다.

아이오로라는 온라인 결제뿐 아니라 오프라인 팬 경험까지 연결하고 있다. 서울 동대문에 위치한 팬덤 전용 공간 ‘STAN by Seoul’을 중심으로 쇼케이스, 팝업, MD 숍을 결제와 연동해 온·오프라인 팬덤 활동을 하나의 금융 흐름으로 통합하고 있다. 또한 아이오로라는 1월 10일까지 진행된 글로벌 인기 걸그룹 ‘i-dle’의 전시회 ‘City of Sense’를 통해 티켓 판매와 MD 사전 예약부터 현장 운영까지 전 과정을 성공적으로 수행하며, 팬덤을 위한 결제·운영 역량을 한층 강화했다. 팬들은 전시 관람부터 굿즈 구매, 이후의 온라인 팬덤 활동까지 끊김 없는 결제 경험을 누릴 수 있다.

아이오로라는 다수의 엔터테인먼트사와 협업하며 팬덤 결제와 현장 운영 경험을 동시에 축적해 왔다. HYBE, YG PLUS 등 주요 엔터테인먼트사 IP와 연계된 페스티벌 카드 및 팬덤 결제 프로젝트를 통해 팬덤 소비 데이터를 확보했고, 이를 스테이블코인 기반 결제 구조와 결합해 글로벌 팬덤 금융 서비스로 확장하고 있다.

알리페이플러스를 비롯한 글로벌 결제 파트너 및 엔터테인먼트사들과의 협업을 바탕으로, 아이오로라는 결제를 출발점으로 스테이블코인 기반 충전 구조와 디지털 자산 연계 서비스까지 단계적으로 확장하며 K-컬처 팬덤 금융의 표준을 만들어간다는 계획이다.