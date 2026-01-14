美 최대 자동차 전문 미디어(모터트렌드) 주관 김경락 상무 ‘선구자(Pioneer)’ 부문 수상 차량용 디스플레이를 지능형 인터페이스로 발전시킨 공로 인정 ‘벤더블 무빙 디스플레이’ 통한 ‘샤이테크’ 구현 호평

[헤럴드경제=박지영 기자] LG전자가 14일 글로벌 자동차 전문 미디어 모터트렌드가 주관하는 ‘2026 SDV 이노베이터 어워즈’를 2년 연속 수상하며 미래 모빌리티 기술 경쟁력을 다시 한번 입증했다.

LG전자 VS사업본부 디스플레이개발리더 김경락 상무는 ‘선구자(Pioneer)’ 부문을 수상했다. 차량용 디스플레이를 단순 정보 표시 장치를 넘어 SDV(소프트웨어 중심 차량)의 핵심인 지능형 인터페이스로 발전시킨 공로를 인정받았다.

수상의 핵심 배경에는 ‘벤더블 무빙 디스플레이(Bendable Moving Display)’를 통해 구현한 ‘샤이테크(Shy Tech)’가 꼽힌다. 이 기술은 사용하지 않을 때는 화면 하단을 접어 숨기고, 필요할 때만 대형 화면으로 펼치는 방식으로, 차량 내 디자인 완성도와 기능성을 동시에 확보했다. 해당 디스플레이는 향후 양산되는 프리미엄 완성차에 적용될 예정이다.

모터트렌드는 1949년 설립된 미국 최대 자동차 전문 미디어로, ‘올해의 자동차’ 등 권위 있는 시상식을 주관하며 글로벌 자동차 산업에서 영향력을 발휘하고 있다. SDV 이노베이터 어워즈는 SDV 분야에서 혁신을 이끈 인물과 기술을 선정하는 상으로 올해로 4회를 맞았다.

LG전자는 광학 기술 기반의 차세대 차량용 디스플레이 혁신도 가속화하고 있다. 전면유리에 블랙 스크린 없이 고휘도 영상을 구현하는 ‘와이드 호버 스크린’과 운전자 시선에 따라 초점을 조절하는 ‘초경량 증강현실 헤드업 디스플레이(AR-HUD)’ 등이 대표적이다.

앞서 지난해에는 SDV 산업 트렌드를 선도한 공로로 VS사업본부장 은석현 사장이 ‘리더(Leader)’ 부문을 수상한 바 있다.

LG전자는 SDV를 넘어 AIDV(인공지능 중심 차량) 시대로의 전환을 목표로 전장 기술 전반에 AI를 접목하고 있다. 올해 CES 2026에서는 전면유리에 투명 OLED(유기발광다이오드)를 적용한 디스플레이 설루션, 비전 AI 기반 운전자·탑승자 인식 설루션, AI 큐레이션 기반 엔터테인먼트 설루션 등을 공개하며 미래 차량 내 경험을 제시했다. 완성차 업체를 대상으로 차량용 온디바이스 AI 설루션인 ‘AI 캐빈 플랫폼’도 소개했다.

은석현 LG전자 VS사업본부장 사장은 “주변 환경과 탑승자 상태를 실시간으로 분석해 보다 안전하고 편리한 이동 경험을 제공함으로써 SDV를 넘어 AIDV 시대를 선도해 나가겠다”고 밝혔다.