고령화 대응 ‘입는 로봇’ 공동 개발 의류·로봇기술 융합 헬스케어 공략

[헤럴드경제=김진 기자] 형지엘리트가 중국의 지능형 외골격 로봇 전문 기업 ‘상하이중솨이로봇유한공사(이하 중솨이로봇)’와 웨어러블 로봇 공동 연구개발 및 시장 진출을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 14일 밝혔다.

양사는 초고령화 사회로 진입하는 한·중 고객을 대상으로 시니어 고객의 신체 특성과 라이프스타일에 최적화된 웨어러블 로봇을 공동으로 연구할 계획이다.

특히 패션 회사가 가진 패턴 설계 및 소재 기술을 로봇 프레임에 접목한다. 기계적인 느낌을 탈피한 ‘입기 편한’ 로봇 디자인이 핵심이다. 또 로봇의 무게를 견디면서 통기성과 신축성이 우수한 특수 고기능성 원단을 개발한다. 관련해서 선보일 산업용(B2B) 특수복과 시니어용(B2C) 보행 보조기기 등도 기대된다.

중솨이로봇은 중국의 대표적인 로봇 기업이다. 리창 중국 총리가 2015년 저장성 성장 재임 시절 미국 UC버클리 대학교 시찰 과정에서 ‘외골격 로봇의 아버지’라 불리는 호마윤 카제루니 교수를 직접 초청해 설립했다. 현재 보행 보조를 비롯해 재활 치료, 헬스케어, 작업 현장 보호복 등 다양한 분야에서 지능형 외골격 로봇 기술을 보유하고 있다.

중솨이로봇은 이번 협약을 통해 웨어러블 로봇 분야 원천 기술을 고도화해 한국과 중국 고객에 적합한 제품 개발을 지원할 계획이다. 형지엘리트는 그룹사의 시니어 시장에 대한 이해를 바탕으로 유통 환경 구축과 디자인 전문 의견을 제공하며 시장 검증을 전담한다.

형지엘리트 관계자는 “중솨이로봇의 세계적인 기술 경쟁력에 형지엘리트의 패션 유통 노하우를 더해 시니어의 활동성과 자존감을 높이는 혁신적인 웨어러블 로봇 제품을 선보일 것”이라고 말했다.

한편 형지엘리트는 미래 신성장동력으로 ‘시니어 웨어러블 로봇’ 시장을 낙점하고 관련 사업 추진에 역량을 집중하고 있다. 최근 ‘형지로보틱스(hyungjiROBOTICS)’ 상표권 출원을 마친 데 이어, 신사업 확장을 위해 두산 출신의 이준길 사장을 미래사업총괄로 영입했다.