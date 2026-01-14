지난해 6월의 전망보단 0.2%P 상향 美 예상보다 높은 성장이 원인

[헤럴드경제=김영철 기자] 새해에도 미국의 관세 등으로 인한 불확실성이 커지면서 세계경제 성장률이 소폭 둔화할 것이라는 전망이 나왔다.

13일(현지시간) 세계은행은 발표한 세계경제전망에서 올해 세계 경제 성장률을 작년 2.7%(추정치)보다 0.1% 포인트 낮은 2.6%로 전망했다.

세계은행은 지난해에는 미국의 관세 부과를 앞두고 교역량이 급증하고, 세계 공급망이 빠르게 재편되면서 세계경제의 회복력이 예상보다 강했다고 설명했다. 그러나 올해에는 교역량과 국내 수요가 줄어들면서 이런 성장 촉진 효과가 사라질 것으로 전망했다. 다만 세계 금융 여건 개선과 경제규모가 큰 몇 나라에서의 재정 지출 확대가 성장률 둔화를 완화할 것으로 예상했다.

세계은행이 이번 보고서에서 올해 성장률로 예상한 2.6%는 지난해 6월 보고서에서 예상한 2.4%보다 0.2%포인트 높다.

세계은행은 미국이 예상보다 높은 성장률을 보이고 있다면서 올해 성장률 상향 조정분의 3분의 2를 미국이 차지한다고 설명했다.

미국의 성장률은 지난해 2.1%에서 올해 2.2%로 소폭 증가할 전망이다. 관세가 갈수록 소비와 투자에 부담을 주는 가운데 세제 혜택 연장과 지난해 말 연방정부의 셧다운(일부 업무의 일시적 정지) 종료가 올해 성장을 뒷받침할 것으로 예상된다고 세계은행은 설명했다.

유로 지역은 지난해 1.4%에서 올해 0.9%로 둔화할 전망인데 러시아의 우크라이나 침공으로 에너지 가격이 오른 탓에 수출 가격경쟁력이 약화하면서 수출이 둔화한 게 주요 원인이다.

동아시아태평양 지역의 예상 성장률은 올해 4.4%다. 이는 지난해 4.8%보다 낮은데 그 원인은 주로 중국의 성장률 둔화다.

중국의 성장률은 지난해 4.9%에서 올해 4.4%로 낮아질 전망인데 소비자 신뢰 위축, 부동산시장 침체, 고용 둔화, 제조업 둔화가 원인이라고 세계은행이 설명했다. 중국을 제외한 동아시아태평양 지역의 성장률은 작년 4.6%, 올해 4.5%를 기록할 전망이다.

세계은행은 주요 국가들이 미국과 체결한 양자 무역 합의에도 불구하고 정책 불확실성이 여전히 높으며 상대적인 관세율 변화가 역내 공급망 재편으로 이어질 수 있다고 관측했다.

한국의 성장률은 이번 보고서에 포함되지 않았다. 개발도상국의 경우 성장률이 작년 4.2%에서 올해 4%로 낮아질 것으로 예상됐다.

세계은행은 단기적으로 세계경제에 대한 하방 위험이 더 크다면서 무역 갈등 고조, 무역장벽 강화, 자산 가격 하락과 금융시장 여건 악화, 재정 우려, 예상보다 높은 인플레이션 등의 위험이 현실화하면 성장이 더 둔화할 수 있다고 경고했다.