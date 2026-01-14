“韓, 도발 사과해야…해외에 청탁질해도 현실은 달라질 수 없어”

[헤럴드경제=윤호 기자]김여정 북한 노동당 부부장은 또다시 한국발 무인기 주장에 관한 담화를 내고, 남북관계 개선 희망은 ‘개꿈’과 ‘망상’에 불과하다고 비판했다.

김 부부장은 13일 밤 ‘아무리 개꿈을 꾸어도 조한관계의 현실은 달라지지 않는다’라는 제목의 담화에서 이같이 밝혔다고 조선중앙통신이 전했다.

이날 담화는 앞서 통일부 당국자가 취재진에게 “남북 간 긴장 완화와 소통의 여지가 있다고 본다”는 평가를 내놓은 지 10시간만에 나왔다.

김 부부장은 자신의 담화를 긍정적으로 해석한 통일부에 대해 “한심하기로 비길 짝이 없는 것들”이라며, “서울이 궁리하는 ‘조한(남북) 관계 개선’이라는 희망 부푼 여러가지 개꿈들에 대해 말한다면 그것은 전부 실현불가한 망상”이라고 깎아내렸다.

자신의 담화가 긴장 완화 가능성으로 해석되는 것을 조기에 차단하고, 적대성을 강조하려는 의도로 해석된다. 조한관계는 북한이 남북관계를 ‘적대적 두 개 국가 관계’로 선언한 후 기존의 ‘북남관계’를 대체해 사용하는 용어다.

그는 “아무리 집권자가 해외에까지 돌아치며 청탁질을 해도, 아무리 당국이 선의적인 시늉을 해보이면서 개꿈을 꾸어도 조한관계의 현실은 절대로 달라질수 없다”고도 했다.

이재명 대통령이 최근 시진핑 중국 국가주석과 만나 남북관계 개선에 중재 역할을 요청한 것을 겨냥한 발언으로 풀이된다. 특히 이번 담화는 북한의 완전한 비핵화를 위해 협력하겠다는 내용을 담은 한일 정상의 공동언론 발표가 나온지 약 6시간 만에 나온 것이기도 하다.

김 부부장은 또 한국발 무인기 영공 침범이 “조선의 주권을 침해하는 엄중한 도발행위”라면서 “이것은 적이 아니라면 할 수 없는 일”이라고 적대관계를 강조했다.

그러면서 “서울 당국은 공화국의 주권침해도발에 대해 인정하고 사과하며 재발방지조치를 강구해야 할 것”이라며 “도발이 반복될 때에는 감당 못 할 대가를 치르게 된다는 것을 잊지 말아야 한다”고 경고했다.

이어 “이것은 단순한 수사적위협이나 설전의 연장이 아니다”라며 “주권침해에 대한 우리의 반응과 주권수호에 대한 우리의 의지는 비례성 대응이나 입장발표에만 머무르지 않을 것”이라고 위협했다. 물리적 수단까지 사용하겠다며 압박 강도를 높인 것이다.