작년 성장률 추정치 2.7%보다 0.1%p 낮아 미국 2.2% 성장 전망…한국 수치는 포함 안돼 무역갈등·금융불안 현실화시 추가 둔화 가능성 경제 상방요인에 ‘AI 확대’ 꼽아…생산성 증가

[헤럴드경제=양영경 기자] 새해에도 미국의 관세 정책 등으로 인한 불확실성이 지속되면서 세계 경제 성장률이 소폭 둔화할 것이라는 전망이 나왔다.

세계은행(WB)은 13일(현지시간) 발표한 세계경제전망 보고서에서 올해 세계 경제 성장률을 2.6%로 제시했다. 이는 작년 성장률 추정치인 2.7%보다 0.1%포인트 낮은 수준이다.

세계은행은 지난해의 경우 미국의 관세 부과를 앞둔 교역 증가와 세계 공급망의 빠른 재편으로 세계 경제의 회복력이 예상보다 강했다고 평가했다. 그러나 올해에는 교역량과 국내 수요가 모두 감소하면서 이러한 성장 촉진 효과가 사라질 것으로 내다봤다.

다만 금융 여건의 개선과 일부 주요국에서의 재정 지출 확대가 성장 둔화를 일정 부분 완화할 것으로 전망했다. 올해 성장률 전망치 2.6%는 지난해 6월 보고서에서 제시한 2.4%보다 0.2%포인트 상향 조정된 수치다.

세계은행은 미국 경제가 예상보다 견조한 성장세를 보이고 있다며, 이번 상향 조정분의 약 3분의 2가 미국의 성장률 개선에 따른 것이라고 설명했다. 미국의 성장률은 지난해 2.1%에서 올해 2.2%로 소폭 상승할 것으로 예상됐다. 관세 부담이 소비와 투자에 부정적인 영향을 미치고 있음에도, 세제 혜택 연장과 지난해 말 연방정부 셧다운 종료가 올해 성장을 뒷받침할 것이라는 분석이다.

반면 유로 지역의 성장률은 지난해 1.4%에서 올해 0.9%로 둔화할 것으로 봤다. 러시아의 우크라이나 침공 이후 에너지 가격이 상승하면서 수출 가격 경쟁력이 약화되고, 이에 따라 수출이 부진한 점이 주요 원인으로 지목됐다.

동아시아·태평양 지역의 올해 성장률은 4.4%로, 지난해 4.8%보다 낮아질 것으로 전망됐다. 이는 주로 중국의 성장 둔화에 따른 것으로, 중국의 성장률은 지난해 4.9%에서 올해 4.4%로 낮아질 것으로 예상됐다. 세계은행은 소비자 신뢰 위축, 부동산 시장 침체, 고용과 제조업 둔화를 주요 배경으로 들었다.

중국을 제외한 동아시아·태평양 지역의 성장률은 지난해 4.6%에서 올해 4.5%로 소폭 하락할 것으로 내다봤다. 개발도상국의 성장률은 지난해 4.2%에서 올해 4.0%로 낮아질 것으로 예상됐다. 이번 보고서에는 한국의 성장률 전망은 포함되지 않았다.

세계은행은 주요 국가들이 미국과 양자 무역 합의를 체결했음에도 정책 불확실성은 여전히 높다고 지적했다. 특히 상대적인 관세율 변화가 역내 공급망 재편으로 이어질 수 있다고 봤다.

단기적으로는 세계 경제의 하방 위험이 더 크다면서 무역 갈등 심화와 무역장벽 강화, 자산 가격 하락, 금융시장 여건 악화, 재정 불안, 예상보다 높은 인플레이션 등이 현실화될 경우 세계 경제 성장세가 추가로 둔화할 수 있다고 경고했다.

특히 투자자들의 위험자산 선호가 위축돼 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수의 주가수익비율(PER)이 2019년 말 수준으로 되돌아가고 주가가 약 20% 하락할 경우, 올해 세계경제 성장률은 0.3%포인트, 선진국 성장률은 0.4%포인트 각각 추가 하락할 수 있다고 내다봤다.

반면 인공지능(AI) 기술 확산이 세계경제의 주요 상방요인으로 작용할 수 있다고 분석했다. AI 관련 기술이 생산 현장과 서비스 전반에 확대 적용될 경우, 미국의 생산성 증가율은 연간 0.7%포인트 상승하고, 글로벌 생산성은 향후 5년간 누적 기준 2.7% 증가할 것으로 전망했다.

세계은행은 국제사회가 예측 가능한 다자간 무역 체계 유지를 위해 국제 협력을 강화해야 한다고 강조했다. 개발도상국에는 재정지출 구조 조정과 재정 규칙 도입 등을 통해 취약한 재정 여력을 개선할 필요가 있다고 제언했다. 또 증가하는 생산가능인구를 흡수할 양질의 일자리 창출이 지속 가능한 성장동력 확보의 핵심 과제라고 분석했다.