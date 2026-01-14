[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]계명문화대가 2025년 뿌리산업 외국인 기술인력 양성대학 연차평가에서 2년 연속 ‘A등급’을 획득하며 참여대학 12개교 중 유일하게 2년 연속 최고등급을 달성하는 성과를 거뒀다.

이번 평가는 국가뿌리산업진흥센터가 주관해 외국인 기술인력 양성 성과, 취업 연계 실적, 유학생 관리 체계, 사업 운영의 안정성과 확장성 등을 종합적으로 심사해 진행됐다.

계명문화대는 전반적인 사업 운영 역량과 성과 전반에서 우수성을 인정받았다.

특히 2025년에는 외국인 유학생 취업률 90% 이상을 달성해 심사대상 기관 가운데 가장 우수한 성적을 기록했다. 이는 산업 현장의 수요를 반영한 교육과정 운영과 체계적인 취업 연계 프로그램의 실효성을 입증한 결과로 현장 맞춤형 실습 강화와 기업 연계형 교육 운영, 졸업 후 취업·정착을 지원하는 사후관리 체계가 유기적으로 작동한 성과로 평가된다.

아울러 계명문화대는 KOICA 사업과 RISE 사업과의 연계를 통해 외국인 기술인력 양성 사업의 지원 범위를 확대하고 지속 가능한 사업 구조를 구축한 점에서도 높은 평가를 받았다. 국가뿌리산업진흥센터는 이러한 연계 모델을 사업의 안정성과 확장성 측면에서 모범 사례로 제시했다.

김민경 국제처장은 “이번 2년 연속 A등급 획득은 외국인 유학생의 교육–취업–사후관리까지 전 과정을 체계적으로 운영해 온 성과”라며 “앞으로도 뿌리산업 현장에 필요한 우수한 외국인 기술인력을 지속적으로 양성해 산업 경쟁력 강화에 기여하겠다”고 밝혔다.