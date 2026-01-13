형사 기소 위협 속 연준 내부 결집 신호 “독립성 훼손되면 인플레·경제 불안 초래” 경고 금리 추가 인하엔 신중론…“정책은 이미 안정적”

[헤럴드경제=서지연 기자] 존 윌리엄스 뉴욕 연방준비은행(연은) 총재가 연준 청사 개보수 관련 의회 위증 혐의로 형사 기소 위협을 받고 있는 제롬 파월 연방준비제도(Fed·연준) 의장을 공개적으로 옹호하고 나섰다. 연준 내부 핵심 인사가 전면에 나서 파월 의장을 방어하면서, 연준 독립성을 둘러싼 논란이 한층 정치적 쟁점으로 번지는 모습이다.

윌리엄스 총재는 12일(현지시간) 뉴욕에서 열린 미국외교협회(CFR) 주최 토론회에서 파월 의장에 대해 “불확실성이 고조된 시기에도 연준을 침착하게 이끌어 왔다”고 평가했다고 월스트리트저널(WSJ) 등 외신이 전했다. 그는 파월 의장이 “흠잡을 데 없는 청렴성을 지닌 인물임을 증명해 왔다”고도 강조했다.

윌리엄스 총재는 연준의 독립성이 정치적으로 훼손될 경우 경제 전반에 심각한 부작용이 나타날 수 있다고 경고했다. 그는 “연준 독립성이 위협받으면 경제 불안정성과 인플레이션 상승이라는 불행한 결과가 초래될 위험이 있다”며, 정치적 간섭으로부터의 독립성이 물가 안정을 지탱해 온 핵심 요인이라고 말했다.

연설 이후 기자들과 만난 자리에서도 그는 “연준의 독립성은 인플레이션을 억제하는 데 엄청난 성과를 거두는 데 기여해 왔다”고 거듭 강조했다. 통화정책을 결정하는 연방공개시장위원회(FOMC) 부의장을 겸하는 윌리엄스 총재는 금리 정책 전반에서 파월 의장과 긴밀히 협력해 온 핵심 인사로 꼽힌다.

한편 그는 통화정책 기조와 관련해서는 추가 금리 인하에 신중한 입장을 내비쳤다. 윌리엄스 총재는 기준금리가 “편안한 수준에 도달했다”며 “이제 통화정책이 잘 자리 잡았다”고 말했다. 이는 연준이 지난해 12월까지 세 차례 연속 기준금리를 인하한 이후, 추가 인하를 서두르지 않을 가능성을 시사하는 발언으로 해석된다.

그는 또 “실업률은 올해 안정된 뒤 앞으로 몇 년간 점진적으로 낮아질 것”이라며, 현재 노동시장 지표들이 팬데믹 이전 수준으로 복귀했다고 평가했다. 연준 내부에서는 정치적 압박과 별개로, 통화정책 판단은 기존의 데이터 중심 기조를 유지하려는 메시지를 분명히 하고 있다는 해석이 나온다.