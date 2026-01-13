- ‘경산 아이파크’ 단지 반경 약 1.5km에 대구 도시철도 2호선 영남대역 위치

- 2호선 압량연장선 검토로 교통 개선 기대감 커져

사통팔달 교통 여건을 갖춘 ‘경산 아이파크’가 일부 해약세대를 4년 전 분양가 수준으로 공급하며 수요자들의 관심을 집중시키고 있다. 대구 접근성이 좋은 입지에 더해, 경쟁력 있는 분양가까지 제시하고 있어 계약이 빠르게 이뤄지고 있는 것으로 알려졌다.

HDC현대산업개발이 공급한 ‘경산 아이파크’는 경북 경산시 압량읍 부적리 일원에 위치한다. 지하 2층~지상 29층, 9개 동, 전용면적 84~142㎡ 총 977가구 규모로 지난 2021년 공급 당시 조기 분양이 완료됐던 단지다.

특히 대구도시철도 2호선 축을 통해 대구로의 출퇴근이 편리하다는 점이 돋보인다. 단지 반경 약 1.5km에는 대구 도시철도 2호선 영남대역이 위치하며 경산IC와 화랑로, 25번국도 등 대구 전역을 잇는 도로망도 인근에 구축돼 있다.

여기에 지난해 6월 대구광역시가 발표한 도시철도망 구축계획(안)에 2호선 압량연장선이 포함되면서 교통 개선에 대한 기대가 높아진 상태다. 이 노선은 경상북도 경산시 압량읍 일대 주거 밀집지역 주민들의 교통 편의를 높이기 위해 계획된 사업으로, 현재 운행 중인 대구 도시철도 2호선 종점인 영남대역에서 압량읍까지 연결된다. 노선은 영남대역에서 대학로 하부를 통과하는 선형으로 검토되고 있으며, 총 사업비는 약 1,698억 원으로 추산된다. 이 노선이 추진될 경우 압량읍 중심 생활권의 교통 환경이 나아지면서 출퇴근 시간 단축과 상권 활성화 등 실질적인 생활 인프라 향상이 예상된다.

광역 교통망 확충도 가시화되고 있다. 최근에는 경산~울산 고속도로 신설의 국가 계획 반영을 건의하면서 고속도로 건설에 대한 관심도 높아지고 있다. 지난해 12월 17일 조지연·권영진 국회의원, 조현일 경산시장, 김학홍 경북도 행정부지사, 안효대 울산시 경제부시장 등 관계 지자체 및 국회 관계자 20여 명은 경산~울산 고속도로 신설을 촉구하는 범시민 서명부(160,123명)와 함께, 경북도·울산시·경산시가 공동으로 뜻을 모은 선언문을 전달하며, 김윤덕 국토부 장관에게 사업의 필요성과 제3차 고속도로 건설계획 반영을 요청했다.

경산~울산 고속도로는 영남 내륙과 동남권 산업권을 직접 연결하는 핵심 교통축으로, 이동 거리 단축과 물류 효율성 제고를 통해 지역 간 산업 연계 강화와 초광역 경제권 형성에 기여할 것으로 기대된다. 특히 자동차부품 산업이 집적된 경산과 완성차 산업의 중심지인 울산을 직결함으로써, 기존 우회·경유 구조로 인한 물류 비효율을 개선하는 기반이 될 수 있다는 평가다.

‘경산 아이파크’와 주변 산업단지의 접근성이 우수한 것도 장점이다. 경산시 자료에 따르면 경산에는 경산1~4일반산업단지, 경산1-1일반산업단지, 화장품 특화단지, 경산 지식산업지구, 상림재활산업 특화단지 등 총 8개 산업단지가 위치해 있고, 경산시 전체로는 4,085개 중소기업과 3만5,000여 명의 산업인력을 확보하고 있다. ‘경산 아이파크’는 입지상 각 산업단지와 고르게 가깝기 때문에 편리한 출퇴근이 가능하다.

분양가 경쟁력도 눈에 띈다. ‘경산 아이파크’가 4년 전 분양가 수준으로 공급되는 반면, 신규 분양 단지는 전용면적 84㎡ 기준 최소 5억원 이상이 거론된다. 지난해 사업이 취소된 대임지구 사전청약 입주자 모집공고에 따르면 전용면적 84㎡ 기준 B3블록 라온프라이빗의 추정 분양가가 약 5억7000만원, M1블록 반도유보라가 약 6억5000만원 수준으로 책정됐다. 여기에 중산동에 위치한 중산자이1단지 전용면적 84㎡는 지난해 12월 24층이 6억3,000만원에 거래돼 신규 분양가 역시 상향 조정될 가능성이 높다는 분석이다.

영남대역 인근의 중심상권 및 다양한 생활·문화 인프라를 이용할 수 있으며 이마트와 홈플러스 등 중산지구 내 풍부한 생활 편의시설도 가깝다. 또 마위지근린공원, 감못둘레길 등이 인접해 쾌적한 주거 여건을 자랑한다.

단지에 인접한 경산 압량초등학교 외에도 압량중학교가 도보 통학권에 위치해 있어 교육여건이 뛰어나다. 또한 경산고, 경산과학고, 영남대, 대구가톨릭대, 대구한의대, 대구대 등 여러 학교가 인근에 자리하고 있다.

‘경산 아이파크’ 분양 관계자는 “경산 아이파크는 우수한 대구 접근성을 갖추고 있는 데다가 주변 산업단지와도 가까워 출퇴근에 유리한 것이 장점”이라며 “계약자 개인 사정으로 계약이 해지된 일부 해약세대에 한정되는 만큼 물량이 나오는 대로 계약이 이뤄지고 있다”고 말했다.