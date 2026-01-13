간사이 공항 도착…육로로 나라시 이동 ‘셔틀외교’ 활성화 다카이치 세번째 만남 과거사 문제 논의·경제 실질 협력 강화

[헤럴드경제(오사카)=문혜현 기자, 서영상 기자] 이재명 대통령이 김혜경 여사와 함께 다카이치 사나에 일본 총리와 정상회담을 위해 일본 순방길에 올랐다.

이 대통령은 13일 오전 경기도 성남시 서울공항에서 대통령 전용기인 공군 1호기에 올라 약 2시간만에 일본 간사이공항에 도착했다.

이 대통령은 고속도로를 이용해 다카이치 총리의 고향인 나라로 이동한다. 이후 곧바로 한일 정상회담과 만찬을 진행하고, 14일 정상 간 문화교류와 동포간담회에 나선다.

청와대는 이날 이번 한일 정상회담 의의와 관련해 “셔틀외교를 통한 미래지향적이고 안정적인 한일관계를 추진한다”면서 “나라 방문을 통해 다카이치 총리와 개인적인 신뢰와 유대를 증진하고, 한일관계 발전 방향에 대한 양국 간 확고한 공감대를 재확인한다”고 설명했다.

이 대통령은 이번 일본 순방에서 다카이치 총리와 소인수회담, 확대회담, 환담, 만찬, 그리고 이튿날 예정된 친교행사까지 총 다섯 차례 만날 예정이다.

양국은 이번 정상회담 계기에 과거사 문제를 비롯한 여러 현안을 논의하기로 했다. 먼저 조세이 탄광 유해 공동발굴 등 인도적 차원의 협력을 추진할 예정이다.

경제·민생 분야에서 실질적인 협력도 강화한다는 방침이다. 특히 한일 간 경제 분야 포괄적 협력 강화를 위한 관계 당국 간 체계적 협의 체계도 마련한다는 계획이다.

인공지능(AI) 분야 협력도 한층 더 진전시켜 구체적인 성과 도출을 위한 협력을 심화한다는 구상이다. 우리나라가 주도해 초국가 스캠단지 대응을 위한 한일 협력 제도화도 추진한다. 인적 교류 측면에선 양국 청년세대·전문인력 간 교류 활성화에 나설 예정이다.

특히 이번 회담에서 우리나라의 ‘포괄적·점진적 환태평양경제동반자협정(CPTPP)’ 가입 논의에 진전이 있을지 주목된다.

일본이 주도하는 협정인 만큼 일본산 수산물 수입 등 협조가 필요한 상황인데, 이 대통령은 전날 공개된 NHK와의 인터뷰에서 “일본의 수산물 수입 문제가 중요한 하나의 의제가 될 가능성이 많다”면서 의지를 보인 바 있다.

이 대통령은 다만 “그 문제는 장기적으로 해결해야 할 문제”라면서 “지금 현재 상태로는 대한민국 국민들의 정서적인 문제, 또 신뢰의 문제를 해결해야 하기 때문에 단기적으로는 어렵겠다”고 밝혔다.

이에 이 대통령과 다카이치 총리의 공동언론발표에서 관련 내용이 어느 정도 수준까지 언급될지 주목된다.

중일갈등이 심화되는 상황에서 관련 논의가 다뤄질지도 관심사다. 이 대통령은 인터뷰에서 “중국 시진핑 주석이 어쨌든 대만문제에 관한 일본 측의 입장에 대해서 매우 안 좋은 생각을 가지고 있는 건 분명하다”면서 “중국과 일본과의 문제이지 우리가 깊이 관여하거나 개입할 문제가 아니”라고 말했다.

청와대는 “일본은 역내 평화, 안정, 번영을 위한 중요한 협력 파트너”라며 “급변하는 국제정세 속에서 양국 정상 간 한반도 문제를 포함한 지역 및 글로벌 현안 관련 긴밀한 소통으로 양국간 협력 심화를 기대한다”고 밝혔다.