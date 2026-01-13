초·중등·특수 교사 14명 ‘전국 1등급’

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 전국 교사를 대상으로 한 ‘수업혁신사례연구대회’에서 부산지역 교사 44명이 대거 입상하며 뛰어난 수업 전문성과 연구 역량을 입증했다. 부산교육청은 교육부가 주최하고 한국교육과정평가원이 주관한 ‘2025년도 전국 수업혁신사례연구대회’에 부산지역 교사 84명이 출품해 이 가운데 44명이 입상하는 성과를 거뒀다고 13일 밝혔다.

전국 수업혁신사례연구대회는 학교 현장의 연구 문화를 조성하고 미래 교육 환경에 적합한 교수·학습 모델을 발굴·확산하기 위해 매년 열리는 전국 단위 대회다. 현장 교사들의 수업 연구와 실천 사례를 공유하는 대표적인 수업 연구의 장으로 평가받고 있다.

이번 대회에서 부산은 초등교사 37명, 중·고등학교 교사 6명, 특수교사 1명 등 총 44명이 입상했다. 특히 1등급에는 초등교사 12명과 고등학교 교사 1명, 특수교사 1명이 포함돼 부산 교사들의 수업 전문성과 연구 역량을 다시 한번 입증했다.

이 같은 성과는 부산시교육청이 추진해 온 ‘학생 주도성 기반 질문하는 수업’, ‘디지털 기반 수업 역량 강화’, ‘교사의 자발적 수업 성찰과 나눔 문화 확산’ 등 수업혁신 정책이 학교 현장에서 실질적인 변화를 이끌어낸 결과로 분석된다. 부산교육청은 대회 준비 과정에서도 맞춤형 컨설팅과 연수를 운영해 교사들이 수업 사례를 체계적으로 정리하고 공유할 수 있도록 적극 지원해 왔다.

부산시교육청은 입상 교사들을 향후 수업 나눔 릴레이, 맞춤형 컨설팅, 현장 지원단 활동 등에 참여시켜 우수 수업 사례를 학교 현장 전반으로 확산할 계획이다.

김석준 부산시교육감은 “끊임없는 수업 연구와 실천으로 의미 있는 성과를 거둔 선생님들께 진심으로 축하와 감사의 인사를 전한다”며 “앞으로도 교사가 수업에 전념하며 전문성을 키울 수 있는 여건을 조성해 학생의 배움이 살아 있는 교실을 만들어 가겠다”고 말했다.