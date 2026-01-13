“시민 중심의 세무 행정 더욱 강화해 나가겠다”

[헤럴드경제=박준환 기자]동두천시가 지난 12일 시장실에서 ‘제6기 마을세무사 위촉식’을 열고 관내 세무사 2명을 마을세무사로 위촉했다.

‘제6기 마을세무사’로는 이성일 세무사(이성일 회계사무소)와 김은정 세무사(세무법인 거산)가 선정됐으며, 이들은 앞으로 2년간 재능기부를 통해 영세사업자와 취약계층 등 세무사 상담이 어려운 시민을 대상으로 무료 세무상담 서비스를 제공한다.

마을세무사는 국세·지방세 전반에 대한 상담을 비롯해 각종 신고서와 신청서 작성, 지방세 불복청구 지원 등 실질적인 세무 조력을 담당한다. 상담은 전화·이메일·팩스 등 비대면 방식을 원칙으로 하되, 필요 시 방문을 통한 대면 상담도 병행할 계획이다.

아울러 동두천시는 매주 수요일 시청 민원봉사실에서 ‘무료 세무상담의 날’을 운영하고 있으며, 매월 마지막 주 수요일에는 동두천 노인복지관에서 상담을 진행하는 등 고령자와 세무 취약계층을 위한 현장 중심의 세무 지원을 지속하고 있다.

최현규 세무과장은 “마을세무사 운영과 무료 세무상담의 날을 통해 시민들의 세무 부담을 실질적으로 덜어드리겠다”며 “앞으로도 시민 중심의 세무 행정을 더욱 강화해 나가겠다”고 전했다.