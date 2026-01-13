품질·가격 안정 위해 “대체산지 발굴”

[헤럴드경제=김진 기자] 롯데마트는 오는 15일부터 21일까지 스마트팜에서 재배한 깻잎과 오이를 판매한다고 밝혔다.

판매 상품은 ‘내일농장 깻잎(40g)’과 ‘스마트팜 오이(개)’다. 각각 1990원, 1190원이다. ‘스마트팜 오이(5입·봉)’ 구성은 6990원에 선보인다.

‘내일농장 깻잎’은 충남 금산의 스마트팜 농가에서 수확한다. ‘스마트팜 오이’도 충남 부여와 전북 정읍 지역의 스마트팜 농가에서 들여오고 있다. 해당 농가는 온도·습도·광량 등을 자동으로 제어하는 ICT(정보통신기술) 기반 재배 시스템을 적용한다. 한파에도 안정적인 품질과 가격을 제공한다.

롯데마트는 향후 깻잎과 오이를 비롯해 상추, 파프리카 등 외부 날씨에 민감한 채소를 중심으로 스마트팜 채소를 확대할 계획이다. 특히 올해는 스마트팜 채소 운영 물량을 전년 대비 약 20% 늘린다.

김시은 롯데마트·슈퍼 채소팀 MD(상품기획자)는 “한파로 채소 수급이 불안정해지면서 최근 잎채소와 열매채소의 시세가 상승하고 있다”며 “고객에게 균일한 품질의 채소를 연중 제공하기 위해 CA저장 채소 등 대체산지를 발굴할 것”이라고 말했다.