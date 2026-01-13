13~16일 4차례 진행 1차 생중계…2~4차도 촬영 후 공개

[헤럴드경제=김현경 기자] 문화체육관광부는 13일부터 16일까지 4차례에 걸쳐 총 59개 소속·공공기관 및 유관기관의 업무보고를 받는다.

이를 통해 지난해 12월 대통령 업무보고에 따른 기관별 후속 조치가 속도감 있게 이행되도록 점검하고, 각 기관이 현장의 문제를 적시에 해결할 역량을 갖추고 있는지, 기존의 관성적인 업무 추진 방식에서 벗어나 국민이 체감하는 실질적인 성과를 창출해 기관 본연의 임무를 다하고 있는지를 중점적으로 점검할 계획이다.

첫 번째 업무보고는 13일 오후 1시 서울 종로구 콘텐츠코리아랩(CKL) 기업지원센터에서 시작하며 KTV와 유튜브 채널을 통해 생중계한다. 대통령 업무보고에서 문체부가 강조한 정책의 3대 축인 문화강국 토대 구축, ‘K-컬처’ 산업 육성, 관광·체육 활성화 등 3개 분과로 나눠 진행한다. 한국문화예술위원회, 예술경영지원센터, 한국콘텐츠진흥원, 영화진흥위원회, 한국관광공사, 국민체육진흥공단, 대한체육회 등 18개의 기관이 참여해 올해 중점 추진 과제를 보고하고, 토론을 통해 세부 사업별 준비 상황을 점검한다.

14일 오후 1시 콘텐츠코리아랩에서 열리는 두 번째 업무보고에는 예술의전당, 국악방송, 게임물관리위원회, 언론진흥재단, 그랜드코리아레저, 스포츠윤리센터, 태권도진흥재단 등 24개 기관이 참여한다.

16일 오전 10시 국립현대미술관 서울관에서 열리는 세 번째 업무보고에는 한국예술종합학교, 국립국악원, 국립중앙극장, 국립아시아문화전당 등 15개 기관이, 같은 날 오후 3시에 열리는 네 번째 업무보고에는 국가유산청과 국가유산진흥원이 참여한다.

문체부는 2~4차 업무보고를 영상으로 촬영해 문체부와 각 기관 누리집, 누리소통망(SNS)을 통해 공개할 예정이다.

최휘영 문체부 장관은 “‘K-컬처’ 300조원과 외국인 관광객 3000만명 조기 달성 등 원대한 국정 목표를 이루기 위해서는 우리가 기존 방식에 머물러서는 불가능하다”며 “이번 업무보고를 통해 각 기관이 현장과 국민의 요구에 얼마나 기민하게 대응하고 있는지 꼼꼼히 점검할 것”이라고 말했다.