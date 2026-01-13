[헤럴드경제=양대근 기자] 민형배 국회의원(더불어민주당, 광주 광산을)은 지난 12일 오후 광주과학기술원(GIST) 오룡관에서 ‘광주·전남 반도체산업 생태계 구축 전략’ 토론회를 개최하고, 광주·전남을 국가 반도체 핵심 거점으로 육성하기 위한 구체적인 로드맵을 논의했다고 밝혔다.

광주·전남통합반도체포럼준비위와 민 의원실이 공동 주최한 이날 토론회는 정부의 ‘남부권 반도체 혁신 벨트’ 전략에 발맞춰, AI 인프라를 결합한 광주·전남 특화 생태계 조성 방안을 모색하기 위해 기획됐다.

이날 행사에는 민형배 의원을 비롯해 임기철 GIST 총장, 이용탁 GIST 명예교수 등 반도체 분야 산·학·연 전문가들이 대거 참석해 자리를 빛냈다.

김한석 동신대 교수가 사회를 맡은 가운데 진행된 기조강연에서는 ▲안기현 한국반도체산업협회 사무국장 ▲한규민 한국Fabless산업협회 정책연구본부장 ▲이조원 성균관대 교수가 연사로 나서 광주·전남이 나아가야 할 반도체 산업의 비전을 제시했다.

안 사무국장은 글로벌 반도체 시장이 메모리 중심에서 AI 반도체(GPU, NPU) 중심으로 급변하고 있음을 주목하며 “국산 AI 반도체를 국내 데이터센터와 서비스에 우선 적용해 상용화 실적(Track Record)을 쌓는 ‘생태계 중심 전략’이 필수적”이라고 역설했다.

한규민 한국Fabless산업협회 정책연구본부장은 국내 시스템반도체 산업이 겪고 있는 인력 부족과 생태계 단절 문제를 지적하며, “정부의 ‘남부권 반도체 벨트’ 전략에 따라 광주는 첨단 패키징과 ARM 스쿨(설계 교육)을 중심으로 독자적인 경쟁력을 확보해야 한다”고 제언했다.

또 이조원 성균관대 교수는 글로벌 반도체 기술 패권 경쟁 속에서 한국이 초격차를 유지하고 AI 시대에 대응하기 위해, “광주에 7천억 원 규모의 ‘AI 반도체 실증 팹(Fab)’을 구축하여 중소 팹리스와 학계의 아이디어를 빠르게 검증하고 상용화할 수 있는 테스트베드를 마련해야 한다”고 목소리를 높였다.

이어 주제발표에서는 공득조 GIST 교수, 맹종선 전남대 반도체공동연구소 교수, 장재형 한국에너지공과대 대학원장이 각각 발제자로 나서 시각 지능(뉴로모픽) 기반의 AI 반도체와 첨단 패키징(후공정) 실증 팹 구축, 그리고 전력(에너지) 반도체 특화 육성 방안을 발표했다.

특히 발표자들은 “광주·전남이 보유한 AI·에너지 인프라와 앵커기업을 연계해 설계부터 후공정, 실증까지 지역 내에서 완결되는 독자적인 반도체 생태계를 조성해야 한다”고 입을 모았다.

이어 이용탁 GIST 명예교수가 좌장을 맡아 진행된 패널토론에서는 김경수 (사)한국Fabless산업협회 회장, 강인수 (주)네패스 전무, 이병택 전남대 명예교수, 황선욱 Arm코리아(주) 대표가 참여해 광주·전남 지역의 반도체 생태계 구축을 위한 구체적인 실행 전략을 논의했다.

김경수 회장은 “반도체 산업의 베이스는 인력이며, 앰코코리아나 GIST의 ‘Arm 스쿨’을 시작점으로 삼아 설계부터 검증, 소프트웨어까지 아우르는 팹리스 생태계를 조성해야 한다”고 말했다.

이병택 교수는 “지역의 청년들이 일자리를 찾아 떠나지 않도록, 앵커기업인 앰코코리아를 중심으로 협력 업체와 소부장 기업을 육성해 탄탄한 산업 생태계를 만들어야 한다”고 강조했다.

민 의원은 “최근 대통령과의 회동에서 광주·전남 통합을 계기로 인구 100만 명 유입을 위한 ‘첨단산업 벨트’를 조성하자는 공감대가 있었다”며, “광주·전남이 수도권에 버금가는 ‘국가 반도체 산업의 제2 성장축’으로 도약할 수 있도록, 모두 함께 머리를 맞대고 기회를 만들어가자”고 밝혔다.