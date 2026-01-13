연준 독립성 논란 속 저가 매수 유입 알파벳 시총 4조달러 돌파

[헤럴드경제=문이림 기자] 미국 뉴욕증시 3대 주가지수가 소폭 상승 마감했다. 도널드 트럼프 미국 행정부가 제롬 파월 연방준비제도(Fed·연준) 의장을 겨냥한 수사에 착수하면서 연준 독립성 훼손 우려가 커졌으나 저가 매수세가 유입됐다.

12일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장 대비 86.13포인트(0.17%) 오른 4만9590.20에 거래를 마쳤다.

스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 10.99포인트(0.16%) 상승한 6977.27, 나스닥종합지수는 62.56포인트(0.26%) 오른 2만3733.90에 장을 마감했다.

S&P500지수와 다우지수는 종가 기준 사상 최고치를 다시 썼다.

이날 증시는 트럼프 행정부가 파월 의장을 상대로 형사 기소가 가능한 수사에 착수했다는 소식에 한때 크게 흔들렸다. 파월 의장은 연준 본부 건물 개·보수 프로젝트 관리 부실과 국회 위증 혐의를 받고 있다.

파월은 전날 공개한 영상에서 “연준 청사 개보수와 관련한 지난해 6월 의회 증언을 두고 법무부로부터 대배심 소환장과 형사 기소 위협을 지난 9일 받았다”며 “행정부의 위협과 지속적인 압박이라는 맥락에서 봐야 한다”고 밝혔다.

이어 “형사 고발 위협은 연준이 대통령의 선호를 따르지 않고 무엇이 공익에 가장 도움 될지에 대한 자체 판단으로 금리를 설정한 데 따른 결과”라고 반박했다.

백악관은 수사 개입 의혹을 부인하고 있다. 트럼프 대통령은 “전혀 모르는 일”이라고 선을 그었다. 캐롤라인 레빗 백악관 대변인도 “대통령이 조사를 지시하지 않았다”고 밝혔다.

다만 트럼프가 그간 파월을 향해 기준금리 인하 지연을 비판하며 공개적으로 압박해 온 만큼 백악관과 무관하다고 보는 시각은 많지 않다.

시장은 파월 의장이 당장 물러날 가능성은 크지 않다고 판단하며 경계 속 저가 매수로 대응했다. 전임 연준 의장들과 일부 전직 재무부 장관들이 파월을 지지하는 성명을 잇따라 낸 점도 투자 심리를 지지했다.

시가총액 1조달러 이상 대형 기술주 가운데 마이크로소프트, 메타, 아마존은 1% 안팎 하락했다.

알파벳은 1.09% 상승하며 종가 기준 시가총액 4조달러를 처음으로 돌파했다. 전 세계 기업 가운데 네 번째다. 알파벳은 지난해 9월 시총 3조달러를 넘어선 이후 불과 4개월 만에 4조달러 선을 넘어섰다. ‘제미나이 3.0’이 호평을 받으며 기업 가치 재평가가 이어졌다는 분석이다.

브로드컴은 2.1% 올랐다. 브로드컴은 알파벳에 텐서처리장치(TPU)를 공급하고 있다.

월마트는 나스닥100지수 편입을 앞두고 지수 추종 매수 기대감에 3.0% 상승했다.

신용카드 관련주는 약세를 보였다. 비자와 마스터카드는 1%대, 아메리칸익스프레스는 4%대 하락했다. 트럼프 대통령이 1년간 이자율 상한을 제안하면서 실적 악화 우려가 반영됐다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치툴에 따르면 연방기금금리 선물시장은 1월 기준금리 동결 확률을 95.0%로 반영했다.

시카고옵션거래소(CBOE) 변동성지수(VIX)는 전장 대비 0.63포인트(4.35%) 오른 15.12를 기록했다.