[헤럴드경제=신주희 기자] 이란의 경제난 항의 시위가 격화되고 당국이 강경 진압하면서 사망자가 가파르게 늘고 있다고 미국에 기반한 인권운동가통신(HRANA)이 12일(현지시간) 밝혔다.

이 단체에 따르면 전날까지 이란 31개주(州) 전역에 걸쳐 585개 지역에서 시위가 발생했다. 지난달 말 시작된 시위는 이날로 16일째 이어졌다.

이들이 현재까지 집계한 사망자는 민간인과 군경을 합쳐 544명이며, 추가로 보고된 사망 사례 579건의 진위를 파악하고 있다고 설명했다. 이를 합치면 총 1천명 이상이 숨졌을 가능성이 있는 셈이다. 전날 노르웨이 기반 단체 이란인권(IHR)은 사망자가 2천명을 넘겼을 수 있다고 추측했다.

특히 이란 수도 테헤란과 인근 카흐리자크 지역의 법의학시설에 다수의 시신이 보관됐다는 내용의 영상과 정보가 확산했다고 HRANA는 설명했다. 일부 영상을 토대로 분석해보면 이같은 시신이 최대 250구에 달한다는 것이다.

이란 국영 IRIB방송도 시신이 쌓인 대형 창고를 촬영해 보도했다.

HRANA는 시위 기간 1만681명이 체포됐고 구금된 이들의 강제 자백 사례가 96건에 이른다고 주장했다.

이란 정부는 전날 사흘간의 국가 애도기간을 선포하고 사상자 발생을 ‘도시 테러범’의 소행으로 규정했다.