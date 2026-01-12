[헤럴드경제=최원혁 기자] 걸그룹 클라씨 멤버 원지민이 고등학교 졸업앨범에서 자신의 이름과 사진이 누락된 사실이 알려지며 논란이 이어지고 있다.

최근 온라인 커뮤니티에는 원지민이 팬들과 소통 채널을 통해 졸업사진을 직접 공개하며 남긴 메시지가 공유됐다.

원지민은 “앨범에 내 이름이랑 사진이 하나도 없다. 졸업앨범 사진이 누락돼서 그냥 내가 다 보내주겠다. 좀 속상하다”고 토로하며 자신의 졸업사진을 직접 공개했다.

그러면서 “이게 내 졸업사진이다. 이렇게나 잘 찍었는데 나빴다. 그래도 이제는 끝난 일이니까 그만 아쉬워하겠다. 이렇게라도 보여줘서 다행이다”고 솔직한 심경을 전했다.

원지민은 지난 8일 서울 송파구 한림예술고등학교 졸업식에 참석했던 터라 안타까움을 더하고 있다.

이후 한림예고 측은 10일 공식 SNS 계정에 “실용음악과 14기 원지민(CLASSy)의 졸업앨범 사진을 다시 게재합니다”라며 “한림예고에서 보낸 3년의 시간을 발판 삼아 더 큰 무대로 나아가는 지민에게 축하를 전하며 새 소속사와 함께 재도약하는 클라씨를 응원하겠습니다”라고 뒤늦게 사진을 올렸다.

이를 본 팬들은 “이런 경우는 처음이네”, “전량 폐기하고 다시 만들어라”, “일생에 하나뿐인 졸업앨범인데 너무하다”, “사과해야 하는 것 아니냐”등의 반응을 보이고 있다.