16일부터 25일까지 10일간 행사 전개 스테디셀러 ‘씬라이트 재킷’ 신규 색상 공개

[헤럴드경제=강승연 기자] 이랜드월드에서 전개하는 SPA(제조·유통 일괄) 브랜드 스파오(SPAO)는 오는 16일부터 25일까지 ‘새해맞이페스타’ 캠페인을 진행한다.

스파오는 고객 성원에 보답하기 위해 이번 행사에서 고객으로부터 꾸준히 사랑받은 겨울 아이템을 엄선해 합리적인 가격으로 선보인다.

대표적으로 ‘씬라이트 후드 재킷(사진)’, ‘소프트얀 헤어리 라운드넥 스웨터’, ‘소프트얀 여성 헤어리 하프집업 스웨터’, ‘WARMTECH(웜테크) 라운드넥’, ‘WARMTECH 모크넥 긴팔’ 등을 준비했다.

씬라이트 후드 재킷은 스파오가 자체 개발한 3MIX-SOFT(3믹스-소프트) 충전재를 사용해 보온성과 기능성을 개선한 스테디셀러다. 여성 라인에는 세이지 그린, 올리브 레몬, 글로시 화이트 등 신규 색상을 추가했다.

소프트얀 헤어리 라운드넥 스웨터와 소프트얀 여성 헤어리 하프집업 스웨터는 중량감 높은 짜임의 원사를 적용해 부드럽고 착용감이 따뜻하다. 니트 소재의 늘어남을 방지하는 형태 안정성이 전작 대비 개선됐다.

스파오는 캠페인 기간 동안 일정 금액 이상 구매 고객을 대상으로 할인 쿠폰을 증정하고, 새해맞이페스타 한정판 리유저블백을 제공하는 등 이벤트를 진행한다.

이랜드 스파오 관계자는 “새해를 맞아 브랜드 인기 겨울 아이템을 합리적인 가격으로 준비했다”며 “2026년에도 원가 혁신을 이뤄내며 고객의 기대에 부응할 것”이라고 말했다.