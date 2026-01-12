[헤럴드경제=장연주 기자] 영화 ‘나홀로 집에’에서 키가 큰 도둑 역할로 전세계에 얼굴을 알린 배우 다니엘 스턴(69)이 성매매 혐의로 붙잡혔다.

10일(현지시간) 미국 연예 매체 TMZ 등에 따르면, 다니엘 스턴은 지난 달 10일 미국 캘리포니아주 카마릴로의 한 호텔에서 진행된 성매매 단속 작전 과정에서 경찰에 적발됐다.

잠복 수사를 벌이던 경찰은 그가 금전적 대가를 전제로 성적 행위를 요청한 정황을 포착한 것으로 전해졌다.

다만, 다니엘 스턴은 현장에서 체포되지는 않았으며 경찰이 벌금만 부과한 것으로 전해졌다.

현지 언론에 따르면, 캘리포니아주에서 성매매 행위는 경범죄로 분류된다. 유죄로 인정될 경우 6개월 이하 징역 또는 벌금 1000달러가 부과될 수 있다.

한편, 다니엘 스턴은 1978년 데뷔해 영화 ‘레비아탄’, ‘루키’, ‘레인저 스카우트’, ‘블루 썬더’와 드라마 ‘포 올 맨카인드’ 등에 출연했다. 특히 ‘나홀로 집에’ 시리즈에 2인조 도둑 중 한명인 마브 머챈츠 역으로 출연해 전세계에 얼굴을 알렸다.