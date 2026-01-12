[헤럴드경제=문영규 기자] 지난 2024년 전남 무안공항에서 발생한 사고로 179명이 사망한 12·29 제주항공 참사 여객기의 속도가 콘크리트 둔덕(로컬라이저) 충돌 당시 시속 232㎞였다는 분석 결과가 나왔다.

더불어민주당 정준호(광주 북구갑) 국회의원이 12일 공개한 항공철도사고조사위원회(항철위)의 ‘항공기 충돌 가속도 검토’ 분석 자료에 따르면 사고기의 평균 속도가 동체착륙 지점에서는 시속 374km에 달했다.

항철위는 활주로 마찰 시작 지점 속도는 시속 374㎞, 둔덕 충돌 직전은 시속 280㎞, 충돌 당시는 시속 232㎞라고 추정했다.

사고 당시 영상을 통해 사고기의 평균 속도도 분석했으며 사고기가 동체 착륙한 뒤 30초 후 로컬라이저에 부딪혔다는 결과도 나왔다.

항철위는 평균 속도를 토대로 충돌 당시 사고기 안에 있는 탑승객에게 가해지는 가속도는 최소 20G(Gravity·중력가속도 단위)이상이었을 것으로 예상했다.

충돌 직전 중력가속도는 충돌 직전 속도·직후 속도·충돌 지속 시간 등을 고려해 40∼60G 수준으로 예측했다. 1G는 우리가 지구에 서 있을 때 느끼는 평상시 중력이다.

만약 충돌 당시 60G의 충격을 받았다면, 몸무게 70㎏의 성인 남성의 경우 몸이 느끼는 무게는 약 4.2t에 달한다. 마치 커다란 코끼리 한 마리가 몸 위로 순식간에 떨어지는 것과 같은 압력을 온몸의 장기와 뼈가 동시에 받는 셈이다.

항철위는 지난해 3월 한국전산구조공학회에 로컬라이저가 사고에 미친 영향 등을 분석하는 용역을 의뢰했다. 시뮬레이션 결과 로컬라이저가 없었더라면 동체 착륙한 사고기는 일정 거리를 활주하고 멈춰 섰고, 중상자는 발생하지 않았을 것이라는 예상이 나오기도 했다.

정준호 의원은 “자료 해석은 전문가 영역이고 사고 원인도 종합적인 분석이 필요하다”며 “사고 당시 충돌 속도와 가속도 분석자료를 확보해 국민 알권리 차원에서 일부 내용을 객관적으로 공개한다”고 밝혔다.