다목적체육관·야외체육시설 등 조성

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시는 12일 장기간 유휴부지로 남아 있던 신평 예비군훈련장 일대 22만㎡ 부지를 시민을 위한 ‘복합문화체육공간’으로 조성하는 개발계획(안)을 발표했다.

40여년간 군사시설로 활용돼 온 이곳은 2022년 국방부의 예비군훈련장 통합·재배치 계획 이후 구체적인 활용 방안을 모색해 왔다. 부산시는 해당 부지를 체육·문화·휴식 기능을 아우르는 생활 사회기반시설(SOC)의 핵심 거점으로 조성해 서부산권 생활체육 인프라를 확충하고 ‘15분 도시’ 조성을 확산한다는 방침이다.

시는 서부산 생활권 내 복합체육공간 확충 필요성과 시민 생활체육 수요 증가에 전략적으로 대응하기 위해 이번 사업을 추진하게 됐다고 설명했다. 이를 통해 민선 8기 핵심 공약인 ‘시민행복 15분 도시’와 ‘생활체육 천국도시 부산’을 조기 실현하겠다는 계획이다.

최근 인구 고령화와 여가·건강에 대한 관심 증가로 생활체육 참여 인구가 꾸준히 늘고 있지만 사하구의 생활체육 인프라는 16개 구·군 가운데 상대적으로 낮은 수준에 머물러 있다. 특히 지난해부터 강서실내체육관이 프로배구단 연고 시설로 활용되면서 대체 체육시설 확충이 시급한 상황이다.

부산시는 해당 부지가 비교적 지대가 높고 비탈진 지형이라는 점을 고려해 자연환경을 최대한 보존하면서도 시민 누구나 이용할 수 있도록 하고 주변 경관 훼손을 최소화하는 방향으로 개발계획을 수립할 예정이다. 또한 예비군훈련장 폐쇄 이후 국방부가 오염토 정화, 재해복구, 기존 건축물 철거를 완료하면 토지 매입을 위한 행정절차를 추진하는 방안에 대해 국방부와 협의를 이어오고 있다.

사업은 재정 여건과 실행력을 고려해 두 단계로 나눠 추진된다. 1단계로는 다목적체육관, 야외체육시설, 주차장 등을 포함한 ‘복합문화체육시설’을 우선 조성하고, 2단계에서는 시민 수요를 반영한 ‘생활체육시설’을 추가로 구축할 계획이다. 1단계 사업의 경우 2029년 준공을 목표로 사업이 진행된다.

박형준 부산시장은 “신평 예비군훈련장 일대 개발은 단순한 체육시설 건립을 넘어 도심 속에서 닫혀 있던 군사시설을 시민의 일상 공간인 ‘생활밀착형 복합문화체육공간’으로 재창조하는 도시 균형발전의 핵심 프로젝트”라며 “서부산 주민들이 이웃과 함께 공동체를 가꾸어갈 수 있는 15분 도시의 핵심 거점을 조성해 시민이 행복하고 다시 태어나도 살고 싶은 도시 부산을 만들어가겠다”고 밝혔다.