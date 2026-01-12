李대통령 지시에…군경합동조사TF 구성 警 안보수사국장 팀장… 경찰·군 30여명 민간 무인기 운용 가능성 등 조사 진행 중

[헤럴드경제=이용경 기자] 북한이 제기한 ‘한국 무인기 침투’ 주장과 관련해 군경 합동수사팀이 본격적인 조사에 착수했다. 이재명 대통령이 주말 사이 민간 무인기 운용 가능성에 대한 군경 합동수사를 지시한 데 따른 것이다.

경찰청은 12일 오후 북한의 무인기 침투 주장과 관련해 “국가수사본부 안보수사국장을 팀장으로 경찰 20여명, 군 10여명 등 총 30여명 규모의 ‘군경합동조사TF’를 구성하고 조사에 착수했다”며 “합동조사TF는 신속하고 엄정한 조사를 통해 진상을 명확히 규명하겠다”고 밝혔다. 합동수사TF는 경찰이 주도하고 군은 지원·협조하는 형태로 전해졌다.

정빛나 국방부 대변인도 같은 날 오전 일일 정례 브리핑에서 “대통령 지시 사항을 군에서도 신속하게 경찰과 협조해서 이행하고 있다”며 “현재 군경 합동조사가 진행 중”이라고 말했다. 다만 “합수팀 조사와 관련한 구체적인 사항들은 밝힐 수 없다”며 “조사 결과가 나오면 세부적으로 설명할 수 있을 것”이라고 덧붙였다.

李 대통령, ‘군경 합동수사팀’에 수사 지시 北 “민간 소행 가능성 조사한단 입장 주목”

앞서 조선인민군 총참모부 대변인은 지난 10일 조선중앙TV 성명을 통해 지난해 9월과 지난 4일 한국이 침투시킨 무인기를 격추했다고 주장했다. 이에 우리 국방부는 즉각 “북한이 주장하는 일자에 무인기를 운용한 사실이 없는 것으로 확인된다”고 밝혔다. 청와대는 같은 날 김현종 국가안보실 1차장 주재로 국가안전보장회의(NSC) 실무조정회의를 개최해 관련 상황을 점검했다.

국방부 김홍철 정책실장은 “1차 조사 결과 우리 군은 해당 무인기를 보유하고 있지 않으며 북한이 발표한 일자 해당 시간대에 무인기를 운용한 사실도 없다”며 “민간 영역에서 무인기를 운용했을 가능성에 대해서는 정부 관계기관과 협조해 철저한 조사를 진행할 예정”이라고 설명했다. 이재명 대통령도 이날 민간 무인기 운용 가능성에 대해 “사실이라면 한반도 평화와 국가 안보를 위협하는 중대 범죄”라며“군경 합동수사팀을 구성해 신속·엄정하게 수사하라”고 지시했다.

하지만 북한은 전날에도 우리 정부를 향해 경고성 메시지를 이어갔다. 북한 김여정 조선노동당 부부장은 노동신문·조선중앙TV 등 대내외 매체 담화를 통해 “한국 국방부가 군의 작전이 아니라고 거듭 강조하면서 민간 영역에서 이뤄졌을 가능성을 철저히 조사하겠다고 밝힌 입장 발표에 유의한다”고 했다.

윤석열 정부의 평양 무인기 침투 작전을 언급하며 “윤가가 저질렀든 리(이)가가 저질렀든 우리에게 있어서는 똑같이 한국이 조선민주주의인민공화국(북한)의 신성불가침의 주권에 대한 엄중한 도발”이라고 비판했다. 그러면서 “사태의 본질은 그 행위자가 군부냐 민간이냐 하는 데 있지 않다”라며 “명백한 것은 한국발 무인기가 영공을 침범했다는 사실 그 자체이다. 무인기 실체에 대한 구체적인 설명은 반드시 있어야 할 것”이라고 했다.

청와대 국가안보실은 전날 북한의 한국 무인기 침투 주장과 관련 “정부는 북측에 대한 도발이나 자극 의도가 없음을 다시 한번 확인한다”는 입장을 밝혔다. 이어 “정부는 이번 무인기 사안에 대해 군의 1차 조사에 이어 군경 합동조사를 통해 진상을 규명하고 결과를 신속하게 공개할 것”이라며 “정부는 남북 간 긴장을 완화하고 신뢰를 쌓아가기 위한 실질적인 조치와 노력을 지속할 것”이라고 강조했다.