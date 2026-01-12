[헤럴드경제=최원혁 기자] 방송인 김미려가 전성기 시절 매니저에게 돈을 떼인 사연을 털어놨다.

최근 유튜브 채널 ‘B급 스튜디오’에는 ‘상여자 김미려’라는 제목의 쇼츠 영상이 올라왔다.

영상에서 김미려는 과거 매니저들의 이른바 ‘슈킹(수익 가로채기)’ 행태를 폭로했다.

김미려는 전성기 시절 수입에 관한 질문에 “더 벌었을 텐데 매니저분들이 가로챘다”고 답했다.

특히 동료와 함께 찍은 광고 수익을 배분하는 과정에서 매니저 때문에 상대에게 오해받기도 했다고 한다.

김미려는 “매니저가 같이 광고 찍는 사람한테 ‘그래도 미려가 잘 나가니까 미려를 좀 더 주자’라고 하고 나한테는 ‘그래도 오빠니까 오빠를 좀 더 주자’고 했다. 나는 알았다고 했는데 상대는 내가 뜨더니 싹수없어졌다고 오해하더라”고 말했다.

진행자 남호연이 “매니저를 고소하지 그랬냐”고 하자 김미려는 매니저에게 당한 또 다른 충격적인 사건을 언급했다.

김미려는 “회사 임원이 가슴 축소 수술을 받아 보자고 제안해 병원에 갔다”며 “가면 상체를 벗고 사진을 찍는다. 사진을 찍고 의사와 상담했는데 안 해도 될 것 같다고 했다”고 했다.

이어 “병원에서 나와 차를 타고 가는데 매니저가 사진을 보여줬다. 내 가슴 사진을 찍어놓은 사진이었다”며 “당장 지우라고 했는데 지울 거라면서 넘어갔다. 바로 그 사람이 내 돈을 다 먹었다”고 말했다.

그러면서 “세월이 지났는데 문득 ‘내가 돈 달라고 계속 매달리면 얘가 협박하려고 찍었구나’ 싶더라”고 했다.

남호연이 “그래도 수습을 해야 할 거 아니냐”고 걱정하자 김미려는 “어차피 옛날 2G 폰이라 화질도 안 좋다”고 답했다.