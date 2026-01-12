백혈병소아암협회에 560만원 전달 엘포인트 회원과 환아母 검진비 지원

롯데멤버스가 올해로 10년째 임직원들과 나눔 활동(사진)을 진행하고 있다고 12일 밝혔다.

롯데멤버스는 지난 2015년부터 사회공헌활동의 일환으로 임직원 나눔 활동을 진행했다. 초기에는 아동복지시설인 홀트일산복지타운과 서울SOS어린이마을을 후원했다. 2022년부터는 한국백혈병소아암협회와 협력해 소아암 환아와 그 가족을 지원하고 있다.

지난해 말 한국백혈병소아암협회에 전달된 기부금 약 560만원은 소아암 환아들의 치료비 및 가족 지원 사업에 사용될 예정이다. 기부금은 임직원이 참여한 사내 바자회 수익금과 급여 우수리 기부를 통해 조성됐다. 임직원들이 직접 만든 인형과 마스크 스트랩은 미취학 소아암 환아들에게 전달됐다.

이 외에도 롯데멤버스는 한국백혈병소아암협회의 ‘사랑의 보금자리’ 이용 가족을 위한 생필품 지원사업을 이어오고 있다.

롯데멤버스는 한국백혈병소아암협회, 롯데의료재단과 함께 기부 캠페인 ‘맘(mom)편한: 포인트 맘케어’도 2021년부터 운영하고 있다. 엘포인트 앱을 통해 모금된 포인트로 소아암 환아 어머니들의 건강검진 비용을 전액 지원하는 프로그램이다. 앱 내 미션 수행을 통해 적립되는 기부금은 롯데멤버스가 전액 부담한다. 현재까지 누적 모금액은 약 2억9000만원이다. 이를 통해 총 510명의 어머니에게 건강검진 혜택을 제공했다.

롯데멤버스 관계자는 “앞으로도 임직원, 회원들과 함께 기부를 이어가며 더불어 살아가는 세상을 만드는데 기여하겠다”고 말했다.

김진 기자