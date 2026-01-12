한병도 與원내대표 첫 최고위 회의 “사면법 개정…내란세력 면죄부 없다” 공천헌금 의혹 등 당내 수습 의지도

더불어민주당 신임 원내사령탑을 맡은 한병도 원내대표가 취임 일성으로 ‘내란청산’ 고삐를 죄겠다는 방침을 밝혔다. 이를 위해 2차 종합특검법을 오는 15일 국회 본회의에 상정하고 통일교·신천지 특검과 사법개혁 관련 법안을 설 연휴 전 처리한다는 계획이다. 파장이 커진 당내 공천헌금 의혹 등에 대해서도 수습에 나섰다.

한 원내대표는 12일 취임 후 최고위원회의에 처음 참석해 2차 종합특검법 처리와 사면법 개정을 공언했다. 그는 “2차 종합특검법을 반드시 통과시키겠다”며 “사면법 개정으로 내란사범이 사면권 뒤에 숨는 일을 원천봉쇄하겠다”고 밝혔다. 당초 민주당은 내란재판부 설치법에 내란죄를 저지른 자의 사면을 제한하고 구속기간을 늘리는 내용을 담으려 했으나 위헌 소지를 없애기 위해 사면법 개정으로 선회한 것으로 풀이된다.

한 원내대표는 “윤석열 전 대통령의 내란재판 구형이 지연되고 책임자들은 황당한 변명으로 시간을 끌고 있다”며 “책임자들이 면죄부를 얻지 못하도록, 진실이 휘발되지 않도록 원내는 입법으로 할 일을 즉시 하겠다”고 강조했다.

민생입법 속도전도 예고했다. 한 원내대표는 “집권여당 원내대표로서 국민이 체감하는 변화를 더 빠르게 만들겠다”며 “국정과제 상황판을 가동하고 당정청 24시간 핫라인을 가동하겠다”고 밝혔다. 또 대전충남 및 광주전남 통합과 관련 “지방주도 성장입법을 신속·정확하게 처리하겠다”고 말했다.

정청래 대표도 이날 최고위원회의에서 “오는 15일 본회의에서 2차 종합특검법을 상정한다”며 “2차 종합특검, 통일교·신천지특검, 충남대전·광주전남 통합법, 사법개혁법은 설 전 처리하겠다”고 했다.

한 원내대표는 공천헌금 의혹 등 각종 비위로 원내대표직을 사퇴한 김병기 의원의 뒤를 이어 이재명 정부의 두 번째 원내사령탑을 맡았다. 약 5개월 동안 당내 혼란을 수습하고 산적한 민생입법과 개혁과제를 추진하는 과제를 안게 됐다. 한 원내대표는 이날 새 원내지도부 진용도 꾸렸다. 먼저 원내운영수석부대표로 천준호 민주당 의원(재선·강북구 갑)을 임명하고 김현정 원내대변인을 유임했다. 그는 당 수습 상황에서 원내지도부의 안착이 시급한 만큼 기존 원내부대표단 유임 기조를 밝힌 바 있다.

김현정 원내대변인은 천 의원 인선과 관련 “이재명 대통령의 의중을 누구보다 잘 알고 있고, 풍부한 당직 경험을 통해 다양한 소통 능력을 겸비했다”며 “당청과 원내의 가교 역할을 잘할 적임자라”라고 소개했다. 천 의원은 이 대통령의 당대표 시절 비서실장과 전략기획위원장을 역임한 바 있다.

한편 이날 최고위원회의에는 신임 최고위원인 강득구·문정복·이성윤 의원도 배석했다. 지난달 초 지방선거 출마를 이유로 전현희·김병주·한준호 최고위원이 사퇴한 이후 9인 완전체 최고위원회의도 복원됐다.

‘명청’ 구도로 이뤄진 최고위원 보궐선거에서 ‘친청’(정청래)계로 분류되는 문 의원과 이 의원이 최고위에 입성하면서 ‘정청래 지도부’가 탄력을 받게 됐다는 분석이 나온다. 정 대표는 “민주당을 ‘완전 당원주권정당’으로 만들겠다고 다시 한번 약속드린다”며 “1인 1표제는 즉시 재추진하도록 하겠다”고 밝혔다.

주소현 기자